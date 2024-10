Cavaliers feiern ersten Saisonsieg

Von: ka

Neumarkt – Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League feierten die Unterland Cavaliers einen 5:4-Overtime-Erfolg gegen Hafro Cortina Hockey. Für die Südtiroler war es der erste Saisonsieg, Kristians Samitis und Oliver Smith trafen je zweimal. Nach zuletzt zwei Siegen musste sich Cortina, das eine zweimalige Zwei-Tore-Führung aus der Hand gab, wieder geschlagen geben.

Unterland startete mit vier Niederlagen in die neue Saison, das Team aus Neumarkt holte dabei zumindest zwei Punkte. Cortina gewann zwei von drei Partien und erwischte auch am Sonntag den besseren Start. Nach nicht einmal sieben Minuten führten die Gäste mit 2:0. Oliver Smith schreib zwar für die Hausherren wenig später an, doch im zweiten Drittel stellte Francesco Adami den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Unterland drehte die Partie jedoch noch im Mittelabschnitt zu seinen Gunsten, zunächst bejubelte Smith seinen zweiten Treffer und dann erzielte Kristians Samitis einen Doppelpack – 4:3. Im dritten Drittel hatte wieder Cortina mehr vom Spiel, in der 54. Minute gelang Noah Zardini Lacedelli der Ausgleich. Es ging in die Verlängerung, wo Daniels Murnieks in Überzahl für die Entscheidung sorgte.

Alps Hockey League: Sonntag, 06.10.2024:

Hockey Unterland Cavaliers – S.G. Cortina Hafro 5:4 OT (1:2,3:1,0:1,1:0)

Referees: OREL, VIRTA, Strimitzer, Wucherer.

Goals 0:1 SGC Saha M. (02:51 / Lacedelli R. ,Lehtonen W. / PP), 0:2 SGC Lacedelli R. (06:29 / Saha M. ,Lehtonen W. / EQ), 1:2 CAV Smith Parker O. (10:34 / Samitis K. ,Remolato N. / PP), 1:3 SGC Adami F. (26:02 / Ushnev N. ,Felicetti L. / EQ), 2:3 CAV Smith Parker O. (28:06 / Murnieks D. ,Sullmann Pilser A. / EQ), 3:3 CAV Samitis K. (34:12 / Kaufmann A M. ,Curti A. / EQ), 4:3 CAV Samitis K. (39:33 / Murnieks D. ,Liprandi M. / EQ), 4:4 SGC Zardini Lacedelli N. (53:15 / Barnabo’ L. ,Pietroniro K. / EQ), 5:4 CAV Murnieks D. (62:12 / Brighenti Moretti C T. ,Sullmann Pilser A M. / PP)