Ceccon ist der Star des 7. Cool Swim Meetings in Meran

Meran – Thomas Ceccon war auch am dritten und letzten Tag bei der 7. Ausgabe des Cool Swim Meeting am Sonntag in Meran der große Star. Er gewann bei seinem dritten Start sein drittes Rennen in Südtirol. Seine Siegerzeit von 52,34 Sekunden über 100 m Delfin bedeuteten nicht nur den neunten und letzten Rekord des Meetings an diesem Wochenende, sie waren auch die punktebeste Leistung anhand der FINA-Tabelle (843). Dafür kasierte der viermalige Europameister ein Extra-Preisgeld von 1000 Euro.

Neben Ceccon gab es am Sonntagnachmittag zwei weitere Meetingrekorde. Lisa Angiolini gelang ein Hattrick und der zweite Rekord des Meraner Wochenendes, Nach den 100 m Brust am Freitag siegte sie heute über 200 m Brust in der neuen Meraner Rekordzeit von 2.27,29. Damit verbesserte sie den bisherigen Cool-Rekord von Elisa Fiorini um über vier Sekunden (2.31.41 im Jahr 2022). Zweiter Rekord und dritter Sieg auch für Anita Gastaldi, die neue Hoffnung des italienischen Schwimmsports, die die 100 Rücken in 1.01.57 gewann und damit die 1.02.44 von Martina Cenci aus dem Jahr 2022 unterbot.

Ceccon war mit seiner Leistung sehr zufrieden. In 52,34 verbesserte er den Cool-Meeting-Rekord, den er selbst vor zwei Jahren im selben Becken geschwommen war (53,20). “Ich bin wie gestern bei den 100 Freistil um eine Sekunde über meiner Bestzeit geblieben. Das Meeting so zu beenden, war gut. Jetzt werde ich entscheiden, was ich beim Sette Colli schwimmen werde. ” Und dann wartet die Weltmeisterschaft in Japan auf ihn. “Ich versuche, wie immer mein Bestes zu geben, auch in Fukuoka, dann werden wir sehen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder in Meran dabei bin.”

Auch Lisa Angiolini hofft, 2024 wieder in Meran zu sein. Die Vize-Europameisterin über 100 m Brust schwamm am Freitag in ihrem Lieblingsrennen mit 1.07,60 das beste FINA-Ergebnis (785) und kassierte dafür wie Ceccon einen Scheck über 1.000 Euro. “Ich hatte mir für Samstag auch den Rekord über 50 m Brust vorgenommen, aber der war schwierg. Mit meiner Zeit über 200 m bin ich heute sehr zufrieden, das war fast die Zeit, die ich im Vorlauf bei den Assoluti geschwommen bin.”

Zufrieden war auch Anita Gastaldi, die 20-Jährige, die eine große Zukunft vor sich hat. “Am Samstag bin ich über 100 m Freistil nur um eine Hundertstel am Meetingrekord vorbeigeschwommen, aber ich bin glücklich, weil ich in 55,76 meine persönliche Bestzeit um mehr als eine Sekunde verbessert habe. Heute hatte ich gehofft, etwas schneller zu sein, aber wichtig war, zu gewinnen”, kommentierte sie ihre 1.01.57.

Bei den Männern gewann Andrea Miron vom Team Veneto in 2.23.02 die 200 Brust. Gianmarco Foglia verpasste in 56,81 über 100 m Rücken den Veranstaltungsrekord nur um 23 Hundertstel. Sofia Sartori gewann die 100 Schmetterling in 1.02,11 mit nur fünf Hundertstel Vorsprung vor Vittoria Muzii (1.02.16). Über 200 m Lagen gingen die Siege an Giada Alzetta (2.17.18) und den Schweizer Julien Niederberger (2.07.17). Schließlich belegten Sofia Dandrea (8.53.84) und Alessio Sartoretto (8.14.52) den ersten Platz über 800 Freistil.