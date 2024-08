Champions-League-Rekordmann Ronaldo erhält besonderen Preis

Von: APA/dpa

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird für seine Bestmarken in der Champions League mit einem besonderen Preis geehrt. Der Portugiese, mit 140 Toren in 183 Spielen Rekordtorschütze der Königsklasse, soll die Auszeichnung am Donnerstagabend am Rande der Auslosung der neuen Ligaphase der Champions League in Monaco von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erhalten. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt.

Ronaldo, der inzwischen in Saudi-Arabien für Al Nassr spielt, führt die ewige Champions-League-Schützenliste mit seinen 140 Treffern vor Lionel Messi (129) und Robert Lewandowski (94) an. Der 39-Jährige holte siebenmal die Trophäe für den besten Torschützen der Königsklasse und ist auch damit Rekordhalter. Zugleich war CR7 der erste Spieler, der die Champions League fünfmal gewonnen hat – einmal mit Manchester United und viermal mit Real Madrid.