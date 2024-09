Chiefs bleiben in NFL ungeschlagen, erste Pleite für Bills

Von: APA/dpa

Die Kansas City Chiefs bleiben in der laufenden NFL-Saison ungeschlagen. Der Super-Bowl-Sieger der vergangenen beiden Jahre gewann die Partie bei den LA Chargers am Sonntag nach einem 0:10-Rückstand am Ende noch mit 17:10. Für das Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes war es der vierte Sieg im vierten Spiel. Der 29-jährige Mahomes erzielte dabei selbst einen Touchdown und warf für 245 Yards.

Der zweite Touchdown für die Chiefs gelang “Rookie” Xavier Worthy, auch Travis Kelce machte ein gutes Spiel. Der Freund von Pop-Superstar Taylor Swift fing sieben Bälle über insgesamt 89 Yards. “Ich bin stolz auf unsere Jungs, dass sie so gut mitgehalten haben. Es hätte auch ganz anders laufen können, aber die Jungs haben sich gegenseitig unterstützt”, sagte Chiefs-Coach Andy Reid.

Die Chiefs mussten in Inglewoood allerdings einen bitteren Ausfall verkraften. Ihr Wide Receiver Rashee Rice zog sich bei einem Zusammenprall mit Mahomes eine schwere Knieverletzung zu und könnte nun den Rest der Saison verpassen. “Ich leide mit Rashee, denn er hat ein fantastisches Jahr hinter sich. Wir hoffen das Beste”, sagte Reid. Die Chiefs wollen als erstes Football-Team der Geschichte die Super Bowl dreimal in Serie gewinnen.

Ihre erste Saison-Niederlage kassierten hingegen die Buffalo Bills mit einem 10:35 bei den Baltimore Ravens. Runningback Derrick Henry gelang im ersten Spielzug ein Touchdown-Lauf über 87 Yards, womit der 30-Jährige einen Ravens-Rekord aufstellte. Quarterback Lamar Jackson kam beim zweiten Saisonsieg auf zwei geworfene Touchdowns, einmal lief der Spielmacher selbst in die Endzone.

Die Indianapolis Colts hatten zuvor den zweiten Sieg im vierten Saisonspiel gefeiert. Das Team von Bernhard Raimann legte dem Erfolg über die Chicago Bears ein 27:24 gegen die bis dahin ungeschlagenen Pittsburgh Steelers nach. Die Colts um den österreichischen Offensive-Line-Spieler lagen dabei stets in Front, mit einer stärkeren zweiten Hälfte machten es die Steelers noch einmal spannend. Colts-Quarterback Anthony Richardson musste das Spiel wegen einer Hüftverletzung früh beenden, Routinier Joe Flacco (39) führte “Indy” mit zwei Touchdown-Pässen zum Sieg.

Ob Richardson am kommenden Sonntag bei den noch sieglosen Jacksonville Jaguars auflaufen kann, ist unklar. Der 22-Jährige verfolgte das restliche Spiel gegen die Steelers aber in voller Montur an der Seitenlinie. Runningback-Star Jonathan Taylor musste wegen einer Knöchelverletzung kurz vor Schluss ebenfalls vom Feld.