Chris Collins nach Check im Krankenhaus

Bozen – In Abstimmung mit dem EC GRAND Immo VSV informiert die win2day ICE Hockey League über den Gesundheitszustand von Chris Collins.

Der Kanadier war im Freitagsspiel gegen den HK SZ Olimpija nach einem Check gegen ihn für mehrere Minuten bewusstlos am Eis gelegen. Nach der Erstversorgung in der Arena und einem sofortigen Abtransport ins Krankenhaus von Ljubljana, wurde Collins noch in der Nacht auf Samstag ins LKH Villach überstellt. Dort wird der 29-Jährige aktuell stationär behandelt.

Erste Untersuchen haben die Befürchtungen einer schweren Oberkörperverletzung vorerst nicht bestätigt. Eine gänzliche Entwarnung kann in diesem Zusammenhang aber noch nicht gegeben werden. Für Samstag und die kommenden Tage sind weitere umfassende medizinische Checks angesetzt, um endgültige Klarheit über den Grad der Verletzung zu erhalten.

Entsprechend der Vorgaben im Gamebook ist die Spielszene, die der Verletzung von Chris Collins vorangegangen ist, dem International Player Safety Committee (PSC) zur Beurteilung vorgelegt worden. Dieses hat nach Durchsicht der Bilder entschieden, keine ergänzende Strafe auszusprechen.