Cincinnati bringt ein weiteres Finalduell Sinner – Alcaraz

Von: APA/sda/dpa/Reuters

Das Masters-1000-Tennisturnier in Cincinnati bringt am Montag das heuer schon vierte Finalduell von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Die beiden setzten sich am Samstag im Halbfinale jeweils in zwei Sätzen durch. Der Südtiroler Sinner gewann gegen den Franzosen Terence Atmane 7:6(4),6:2, der Spanier Alcaraz gegen den Deutschen Alexander Zverev (Nr. 3) 6:4,6:3. Alcaraz führt im Head-to-Head 8:5. Er besiegte Sinner im Rom- und French-Open-Finale, Sinner gewann in Wimbledon.

Alcaraz hatte zuletzt im März in Miami ein Endspiel verpasst, seit damals zum siebenten Mal in Folge steht er nun im Titel-Match. Verloren hat er da in Wimbledon nur in Barcelona gegen den Dänen Holger Rune. Gegen Zverev gewann der Iberer im zwölften Duell zum sechsten Mal, wobei der Weltranglistendritte wie schon im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton körperlich angeschlagen war. Nach dem dritten Game des zweiten Satzes verließ Zverev den Platz für eine medizinische Auszeit. Die Behandlung brachte aber keine Besserung, Zverev blieb gehandicapt.

“Bei mir dreht sich alles”, berichtete Zverev dem auf den Platz gerufenen Arzt. Gegen Shelton hatte er über Atemprobleme geklagt. Schläge von Alcaraz ließ der Hamburger mitunter ohne Reaktion an sich vorbeirauschen. Wann immer möglich, setzte er sich hin und legte Eispackungen um seine Schultern. Als Alcaraz den Matchball übers Netz drosch, versuchte Zverev gar nicht mehr zu verteidigen. “Es ist nie einfach gegen jemanden zu spielen, der nicht bei 100 Prozent ist. Er ist so ein guter Spieler und guter Typ abseits des Platzes”, sagte Alcaraz über Zverev.

Sinner auf Hartplatz seit 26 Matches unbesiegt

Sinner hatte davor an seinem 24. Geburtstag den Erfolgslauf des Qualifikanten Atmane ein Ende gesetzt, ohne mit einem Breakball konfrontiert zu sein. Vom Publikum wurde der Weltranglistenerste mit “Happy Birthday”-Gesängen bedacht. Sein 26 Hardplatz-Erfolg en suite war sein insgesamt 200. auf diesem Belag. Für Sinner ist es aufgrund seiner dreimonatigen Sperre sein heuer erst sechstes Turnier, dabei erreichte er nun fünfmal das Endspiel. Nur bei den gewonnenen Australian Open war ihm mit Zverev ein anderer Gegner als Alcaraz gegenübergestanden.