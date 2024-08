Cincinnati dritter 1.000er-Tennisturniersieg von Sinner

Sinner vor US Open in starker Form

Von: APA/sda

Der Südtiroler Jannik Sinner hat zum dritten Mal ein ATP-Turnier der Kategorie 1.000 gewonnen. Der Weltranglisten-Erste schlug im Finale von Cincinnati den US-Amerikaner Frances Tiafoe in zwei Sätzen. Sinner siegte am Montag 7:6 (4),6:2 und beendete damit eine Turnierwoche auf perfekte Weise, obwohl er wegen Hüftproblemen nicht in bester Verfassung angetreten war.

Der vierte Erfolg im fünften Vergleich mit Tiafoe war Sinners dritter Sieg bei einer ATP-1.000-Veranstaltung. Auf dieser Ebene hatte er vor zwölf Monaten schon in Toronto und im März in Miami triumphiert. Mit nunmehr fünf gewonnenen Turnieren in diesem Jahr ist er auch in dieser Statistik führend.

In New York zog Jurij Rodionov in die zweite Qualifikationsrunde der US Open ein. Der Niederösterreicher gewann gegen den Serben Filip Krajinovic 6:4,6:2, sein nächster Gegner ist Tseng Chun-hsin (TPE).