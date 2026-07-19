Clara und Maschi gewinnen die Jubiläumsausgabe des Ultner Höfelaufs

Von: ka

Ulten – Die Top7-Laufserie 2026 wurde am Sonntag mit dem 20. Ultner Höfelauf fortgesetzt, der erstmals zu dieser Eventreihe zählte. Mit Luca Clara aus Klausen und der aus Mailand stammenden aber in Bozen wohnhaften Sophie Maschi setzten sich auf den 18 Kilometern mit 493 Höhenmetern im Auf- und Abstieg zwei Favoriten durch. Insgesamt waren an die 1.000 Athletinnen und Athleten auf den diversen Strecken und in den verschiedenen Kategorien dabei.

Luca Clara ist aktuell nicht zu bremsen. Nach einem dritten Rang beim Seiser Alm Halbmarathon vor zwei Wochen und seinem Sieg beim Rosengarten Schlern Sky Trail (36 km) vor acht Tagen hat der Klausner am Sonntag neuerlich zugeschlagen. Dieses Mal war er in der westlichen Landeshälfte nicht zu knacken. Der 26-Jährige von den Gherdëina Runners gewann den Ultner Höfelauf mit der Zeit von 1:08.35 Stunden und war damit über eine Minute schneller als der Freienfelder Martin Griesser. Das Podium komplettierte Khalid Jbari aus Leifers, der 1.55 Minuten auf Clara einbüßte.

Es war ein klassischer Start-Ziel-Sieg, über den sich Luca Clara freuen durfte. Blieb die Spitzengruppe, zu der auch der Sarner Noe Thaler oder Gabriele Benedetti (GS Parco Alpi Apuane) gehörten, auf den ersten Kilometern noch zusammen, verschärfte Clara auf dem ersten Anstieg das Tempo und zog davon. In der Folge lief er weiter seinen Rhythmus und ließ den Konkurrenten keine Chance. Spannend war der Fight um Platz drei, denn bis wenige Kilometer vor Schluss lag Jbari noch auf Rang fünf, ehe er Thaler – er wurde am Ende Vierter – und Benedetti (5.) überholen konnte. Mit Matthias Kirchler (6.), Veith Berger (7.) und Helmuth Mair (9.) liefen noch drei weitere einheimische Spitzenläufer in die Top Ten.

Maschi läuft ihren Konkurrentinnen auf und davon

Bei den Frauen war am Sonntag kein Kraut gegen Sophie Maschi gewachsen. Die 35-Jährige, die für den LC Bozen startet, holte sich den Tagessieg in ungefährdeter Manier. Mit ihrer Zeit von 1:21.24 Stunden wäre sie bei den Männern auf den 19. Rang gelaufen. Auf ihre schnellste Verfolgerin – Selina Christandl vom ASV Rennerclub Vinschgau – hatte Maschi 8.43 Minuten Vorsprung. Rang drei ging an Natalie Mitterrutzner. Die Brixnerin, die für die SG Eisacktal startet, bewältigte die 18 Kilometer und fast 500 Höhenmeter in 1:32.15 Stunden.

Auch auf den Rängen dahinter reihten sich mit Viktoria Großgasteiger, Marialuise Rabensteiner, Stanislava Zöschg, Mirjam Verginer, Nicole Egger, Mirka Lorenzani und Simone Steinmair Südtiroler Ausdauersportlerinnen ein und gelangten beim 20. Ultner Höfelauf in die Top Ten. Insgesamt waren 292 Athletinnen und Athleten beim „Klassiker“ am Start.

Den Volkslauf (8,5 Kilometer) gewannen der Deutsche Lasse Bo Hartwig und Maria Pichler vom Südtiroler Laufverein. Die mit Abstand schnellste Staffel (gesamt 16,5 km) bildeten Triathlet Daniel Hofer und Spitzenläufer Yuri Trentin. Besonders laut wurde es im Zielraum in Kuppelwies bei den Kinder- und Jugendläufen, die ebenfalls sehr gut gebucht waren. Unzählige Hobbyläuferinnen und -läufer waren in den nicht-wettkampfmäßigen Kategorien mit von der Partie, weshalb die Veranstalter vom Skiclub Ulten und von der Tourismusgenossenschaft Ulten/Proveis an die 1000 Teilnehmende begrüßen konnten.

Dementsprechend positiv fiel deshalb auch ihr Fazit aus. „Wir können mit dem Verlauf unseres Höfelaufs wieder sehr zufrieden sein. Unser Ziel ist es, Sport mit landschaftlicher Schönheit und kulinarischem Genuss zu verbinden. Das Konzept kommt bei unseren Teilnehmenden offensichtlich gut an, wie fast 1000 Eingeschriebene untermauern. Das Wetter hat nicht ganz mitgespielt, denn gegen 11 Uhr und somit mitten im Wettkampf hat es begonnen zu regnen. Aber nach einem kurzen Schauer hat es eigentlich wieder ganz gut gepasst. Ein großes Danke geht an unsere Helferinnen und Helfer, sowie unsere Sponsoren – sie sind das Herz unserer Veranstaltung und ohne sie wäre der Ultner Höfelauf niemals möglich.“

Das sagen die Sieger:

Luca Clara: „Es war großartig. Der Ultner Höfelauf ist etwas Besonderes für mich, weil ich hier einen meiner ersten Wettkämpfe bestritten habe. Es war immer mein Ziel, es zu gewinnen, doch bisher war mir das nie gelungen. Momentan bin ich gut in Form: Mit dem Seiser-Alm-Halbmarathon, dem Rosengarten Schlern Sky Trail und dem heutigen Rennen bin ich innerhalb von drei Wochen bei drei Wettkämpfen gestartet. Jetzt gönne ich mir eine kurze Pause – und dann geht es wieder los.“

Sophie Maschi: „Das heutige Rennen ist aus meiner Sicht sehr gut gegangen. Ich mag die Strecke sehr, weil sie gut laufbar und schnell ist. Auch wenn es einige deutliche Anstiege und Gefälle gibt, macht sie Spaß. Ich war heute zum zweiten Mal beim Ultner Höfelauf am Start; vor einigen Jahren hatte ich bereits teilgenommen und war Zweite geworden.“

Die Ergebnisse des 20. Ultner Höfelaufs:

Männer:

1.⁠ ⁠Luca Clara /ASV Gherdeina Runners 1:08.35 Stunden

2.⁠ ⁠Martin Griesser /Laufverein ASV Freienfeld +1.18

3.⁠ ⁠Khalid Jbari /Athletic Club 96 Alperia +1.55

4.⁠ ⁠Noe Thaler /ASC Sarntal +2.00

5.⁠ ⁠Gabriele Benedetti /G.P. Parco Alpi Apuane +2.48

Frauen:

1.⁠ ⁠Sophie Maschi /ASV L.C. Bozen Raiffeisen 1:21.28

2.⁠ ⁠Selina Christandl /ASV Rennerclub Vinschgau +8.43

3.⁠ ⁠Natalie Mitterrutzner /S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV +10.51

4.⁠ ⁠Grossgasteiger Viktoria /Weissenbacher Amateursportverein +13.58

5.⁠ ⁠Marialuise Rabensteiner /S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV +14.26

Die weiteren Termine der Top7-Laufserie 2026 im Überblick:

Samstag, 29. August 2026: Südtiroler Erdäpfllauf

Sonntag, 27. September 2026: Panoramalauf Soltn

Samstag, 24. Oktober 2026: AgeFactor Run Branzoll und Siegerehrung