Clara und Trafoier glänzen beim Marlene Cup in Schnals

Von: luk

Schnals – Der Marlene Cup des Landeswintersportverbandes Südtirol wurde am verlängerten Dezember-Wochenende mit einem Riesentorlauf in Schnals fortgesetzt. Dabei erzielten der Enneberger Max Clara und Selina Trafoier aus Ulten die Tagesbestzeit.

Max Clara gewann die U21-Wertung der jungen Männer mit einer Gesamtzeit von 2.02,44 Minuten. Mit einem Gala-Auftritt in der Entscheidung nahm er dem zweitplatzierten David Castlunger (Ski Team Alta Badia) über acht Zehntelsekunden ab. Den dritten Rang nahm in der Endabrechnung des Marlene Cups Alberto Davare ein (ebenfalls Ski Team Alta Badia/+1,75). In der U18-Wertung setzte sich Jordan Stuefer (Seiser Alm) mit der zweiten Zeit in dieser Altersklasse durch (2.06,87). Das Podium komplettierten Giacomo Ploner (Ski Team Alta Badia) und David Angerer (Seiser Alm).

Bei den Frauen war Selina Trafoier eine Klasse für sich. Die Ultnerin setzte sich in 2.04,75 Minuten durch und war damit über zwei Sekunden schneller als Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland). Auf Position drei folgte mit Elisa Engl einen Teamkollegin Pernstichs (+3,39). In der U18 entschied Sophie Schweigl (Kronplatz) den Riesentorlauf für sich. Sie verwies Alenah Taschler (Gsiesertal) und Lena Sottara (Ski Team Alta Badia) auf die Plätze.

Am Samstag hatten in Schnals zwei nationale Jugendrennen stattgefunden. Hier hatte sich in der U21 Selina Trafoier vor Hanna Bachmann (Tramin) und Nora Pernstich durchgesetzt, während in der U18 Sophie Schweigl auf Platz eins und Alenah Taschler auf Rang drei gelandet waren. Bei den Männern hatte David Thaler (Abtei) das Rennen gewonnen.

Bereits unter der Woche hat Südtirols Ski-Nachwuchs für Furore gesorgt. Lukas Sieder (Freienfeld) entschied einen FIS-Slalom in Sulden, der für die GPI-Wertung zählt, und war dementsprechend auch in der U21-Wertung nicht zu schlagen. Dort schaffte es mit Jakob Franzelin als zweiter ein weiterer Südtiroler aufs Podium.

Am Mittwoch wurde in Sulden ein Riesentorlauf ausgetragen. Hier belegte der Gadertaler David Castlunger (Alta Badia) den zweiten Rang und setzte sich in der U21 durch. Alois Köllemann (Vinschger Oberland) wurde in dieser Kategorie Dritter. Nur 24 Stunden später belegte Max Clara (Kronplatz Ski Team) den zweiten Gesamtrang und entschied die U21-Wertung für sich.

Auch bei den jungen Frauen schauten in Sulden zahlreiche Spitzenplatzierungen heraus. Am Mittwoch war Victoria Klotz (RG Wipptal) im Riesentorlauf in der U18 die schnellste Rennfahrerin, gefolgt von Arianna Putzer (Gröden). Am Donnerstag gewann Nadine Trocker (Seiser Alm) ebenfalls den Riesentorlauf, während Putzer den dritten Gesamtrang belegte und in der U18 die schnellste war. In dieser Altersklasse belegte Klotz den dritten Platz. Am Piz Sella wurde am Freitag indessen ein nationales Junioren-Rennen ausgetragen. Hier wurde Leonie Girtler (RG Wipptal) Gesamt-Zweite. Alenah Taschler (Gsies) gewann die U18-Wertung.