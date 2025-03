Cleveland Cavaliers landen 14. NBA-Sieg in Folge

Evan Mobley und Co. landeten den 14. Cleveland-Sieg in Folge

Von: APA/Reuters/dpa

Die Cleveland Cavaliers bleiben in der National Basketball Association (NBA) auf der Erfolgswelle. Ein 112:100 bei den Milwaukee Bucks war der 14. Sieg des NBA-Leaders in Folge, womit sie nur noch einen Erfolg hinter ihrer Serie vom Saisonbeginn sind. Für den doch klaren Sieg war eine ausgeglichene Leistung der Offensivakteure verantwortlich, während die Topscorer der Partie mit Giannis Antetokounmpo (30 Punkte) und Damian Lillard (22) in den Reihen der Bucks standen.

Oklahoma City Thunder als Leader der Western Conference blieb mit den Cavaliers durch einen 127:103-Heimerfolg gegen die Denver Nuggets freilich auf Tuchfühlung. Shai Gilgeous-Alexander kam beim siebenten Thunder-Sieg in Serie erneut auf 40 Punkte und sammelte weitere Argumente für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison. Sein Konkurrent Nikola Jokic verbuchte 24 Zähler für die Nuggets. Die Minnesota Timberwolves wiederum landeten in einem “highscoring game” mit einem 141:124 daheim gegen die San Antonio Spurs ihren fünften Erfolg en suite.