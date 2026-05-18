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Mitchell war der beste Spieler

Cleveland Cavaliers ziehen ins NBA-Halbfinale ein

Montag, 18. Mai 2026 | 08:40 Uhr
Mitchell war der beste Spieler
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
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Von: APA/dpa/sda

Die Cleveland Cavaliers sind in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem 125:94-Sieg im entscheidenden siebenten Spiel der Play-off-Serie bei den Detroit Pistons ins Halbfinale eingezogen. Dort warten die New York Knicks, die sich klar mit 4:0 gegen die Philadelphia 76ers durchgesetzt hatten. Bester Werfer war Topstar Donovan Mitchell mit 26 Zählern. Im Westen machen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und die San Antonio Spurs den Finalisten unter sich aus.

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