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Bei Colorado ist der Jubel groß

Colorado führt im NHL-Play-off 2:0 gegen Minnesota

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 08:59 Uhr
Bei Colorado ist der Jubel groß
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TYLER SCHANK/CLARKSON CREATIVE
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Von: APA/sda

Die Colorado Avalanche haben gegen die Minnesota Wild auch das zweite Viertelfinalspiel gewonnen und bleiben in den NHL-Play-offs weiter ungeschlagen. Zuhause sicherte sich Colorado einen klaren 5:2-Sieg, als bester Spieler der Partie wurde Nathan MacKinnon ausgezeichnet. Der Kanadier war bei den ersten zwei Toren für den Gastgeber jeweils einer der Assistgeber, zum zwischenzeitlichen 4:1 im letzten Drittel traf er selbst. Minnesota hat nun zwei Heimspiele.

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