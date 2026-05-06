Colorado führt im NHL-Play-off 2:0 gegen Minnesota

Von: APA/sda

Die Colorado Avalanche haben gegen die Minnesota Wild auch das zweite Viertelfinalspiel gewonnen und bleiben in den NHL-Play-offs weiter ungeschlagen. Zuhause sicherte sich Colorado einen klaren 5:2-Sieg, als bester Spieler der Partie wurde Nathan MacKinnon ausgezeichnet. Der Kanadier war bei den ersten zwei Toren für den Gastgeber jeweils einer der Assistgeber, zum zwischenzeitlichen 4:1 im letzten Drittel traf er selbst. Minnesota hat nun zwei Heimspiele.