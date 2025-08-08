Colts-Quarterback Richardson in Testspiel leicht verletzt

Von: APA/Reuters

Quarterback Anthony Richardson von den Indianapolis Colts hat sich am Donnerstag (Ortszeit) im ersten Vorbereitungsspiel für die neue NFL-Saison eine Fingerverletzung zugezogen. Der Spielmacher musste bei der 16:24-Niederlage des Clubs von AFBÖ-Legionär Bernhard Raimann bei den Baltimore Ravens nach nur wenigen Spielzügen vom Feld. Der 23-Jährige renkte sich den kleinen Finger der rechten Wurfhand aus, während er zu Boden gerissen wurde. Wenig später gab es aber Entwarnung.

US-Berichten zufolge handelt es sich nur um eine kleine Blessur, Richardson soll demnach schon bald wieder trainieren können. Colts-Cheftrainer Shane Steichen hatte in der Partie auf zahlreiche Stammspieler verzichtet, so schonte er die Einser-Garnitur der Offensive Line um Left Tackle Raimann. Der Wiener sah von der Seitenlinie zu, wie Richardson sich verletzte. Für den Quarterback, der in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte, war es ein kleiner Rückschlag im Kampf um seinen Stammplatz.