Colts und Raimann starten mit Niederlage in NFL-Saison

Von: APA/dpa/Reuters

Den Indianapolis Colts ist der Saisonauftakt in der National Football League (NFL) misslungen. Das Team des Wiener Left Tackles Bernhard Raimann, der im Lineup der Colts-Offensive stand, musste sich am Sonntag im heimischen Lucas-Oil-Stadium dem Division-Rivalen Houston Texans knapp mit 27:29 geschlagen geben. Touchdowns von Alec Pierce, Jonathan Taylor, Ashton Dulin sowie Quarterback Anthony Richardson waren am Ende für “Indy” zu wenig.

Eine emotionale Achterbahn erlebte Miami-Dolphins-Star Tyreek Hill, der vor dem Match gegen die Jacksonville Jaguars offenbar wegen eines Verkehrsvergehens kurzzeitig von der Polizei festgenommen wurde. Auf Videobildern war zu sehen, wie Hill mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt, während ihn vier Beamte umringen, seine Hände auf den Rücken legen und ihm Handschellen anzulegen scheinen. Der Vorfall ereignete sich nahe des Hard-Rock-Stadiums, der Heimspielstätte der Dolphins. Hills Manager Drew Rosenhaus sagte bei ESPN, für ihn sei das Vorgehen der Polizei “völlig unnötig”.

Der 30-jährige Offensivspieler spielte anschließend gegen den Rivalen aus Florida und gewann mit seinem Team trotz eines 0:14-Rückstands noch mit 20:17. Hill fing dabei sieben Pässe für 130 Yards und erzielte einen Touchdown.