Comeback von Hamza: Knapp am Podest vorbei

Von: luk

Bozen – Gelungenes Comeback für Yasmine Hamza nach einer schweren Knieverletzung. Die 21-Jährige Boznerin erreichte beim Slovenia Futures das Viertelfinale wo sie nur knapp in drei Sätzen unterlag. Bei diesem Turnier feierten die Junioren Ruben Fellin (Bozen) und Anna Hell (Eppan) ihr Debüt bei einem Weltranglistenturnier. Marco Danti dagegen spielt sich mit zwei Podestplätzen für die Junioren-WM ein.

Gleich vier Spieler der SBS – Südtirol Badminton School waren im September bei internationalen Turnieren im Einsatz. Allen voran Yasmine Hamza. Die Boznerin, die Olympia wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte, kehrte nach zehn Monaten pause mit zwei Siegen auf die Tour zurück. Beim Slovenia Futures musste sie sich erst im Viertelfinale der Belgiern Clara Lassaux in drei Sätzen geschlagen geben. Damit rückte Hamza in der Weltrangliste auf Platz 220 vor. Vor ihrer Verletzung gehörte sie zu den Top90. Im Oktober stehen weitere Weltranglistenturniere in Uganda und Ägypten an.

Anna Hell und Ruben Fellin feierten in Slowenien ihr Debüt bei einem Weltranglistenturnier. Trotz Niederlage war es für die beiden Junioren eine wichtige Erfahrung. Der Meraner David Salutt erreichte im Mixed gemeinsam mit Martina Corsini das Finale. Für Salutt war es die neunte Medaille bei einem Weltranglistenturnier.

Der 17-Jährige Marco Danti hingegen brachte von seinen Einsätzen bei Junioren-Turnieren gleich zwei Podestplätze mit. Beim Polish Junior Open musste er sich im Doppel gemeinsam mit Simone Piccinin aus Mailand erst im Finale einer thailändischen Paarung geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende konnten sich die beiden Azzurrini beim Slovenia Junior an den Thailändern revanchieren, ehe das Aus im Halbfinale kam. Danti und Piccinin starteten gestern zu einem mehrwöchigen Trainingslager nach Indonesien, ehe vom 7. bis 13. Oktober die Junioren-WM in Nanchang in China auf dem Programm steht.

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Knapp 30 Spieler trainieren an der SBS, zu ihnen zählt auch Hamza.