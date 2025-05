Cool Swim Meeting in Meran steht an

Von: luk

Meran – Italiens Cheftrainer Cesare Butini ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen. Er war bei der Präsentation der neunte Auflage des Cool Swim Meeting am heutigen Mittwoch im Forsterbräu von Meran Ehrengast. Für den 67-Jährigen und die italienische Nationalmannschaft hat das dreitägige Meeting von 20. bis 22. Juni im Meraner Lido eine wichtige Bedeutung. Die Veranstaltung, die im Jahre 2016 aus der Taufe gehoben wurde, wird jedes Jahr internationaler und kann 2025 wieder mit zwei wichtigen Neuheiten aufwarten. So kann man sich in Meran für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Zudem gibt es erstmals eine TV-Direktübertragung der dreitägigen Veranstaltung auf Rai Sport.

Die Top-Meldung ist die Rückkehr von Thomas Ceccon, dessen Start in Meran seit Dienstag fix ist. „Wir sind enorm stolz, dass der Olympiasieger erneut zum Cool Swim Meeting kommt, bevor er beim Sette Colli antritt und danach bei der Weltmeisterschaft um Medaillen kämpfen wird“, sagt OK-Chef Walter Taranto. Ceccon ist 24 Jahre alt und derzeit wohl der größte italienische Schwimmstar. Er hat bei den Sommerspielen im letzten Jahr in Paris Gold über 100 m Rücken und Bronze mit Italiens Freistilstaffel gewonnen. Seit Jahresbeginn trainiert er in Australien und hat dort vor wenigen Wochen einen neuen Italienrekord über 200 m Rücken aufgestellt. In Singapur wird er zu den Favoriten gehören.

Cheftrainer Butini sagte bei der heutigen Pressekonferenz: „Die diesjährige Auflage des Cool Swim Meetings wird aufgewertet, weil es möglich ist, die Norm zu schwimmen, die der Weltverband World Aquatics vorschreibt, um bei der Weltmeisterschaft in Singapur dabei zu sein. Es werden viele Vereine und Athleten in Meran starten, die die Spitze des italienischen Schwimmsports darstellen und bereits für die WM qualifiziert sind. Lisa Angiolini, Manuel Frigo, Simone Cerasuolo und Lenardo Deplano. Außerdem wird auch ein Teil der Nationalmannschaft nach Meran kommen. Genauer gesagt unsere Sprinter. Sie werden, wie inzwischen üblich, schon vor dem Meeting in Meran sein und ein Trainingslager absolvieren. Ich bin mir sicher, dass uns die diesjährige Ausgabe viele Emotionen bereithalten wird.“

Meran ist in diesem Jahr ein „Singapore Qualifying Event“. Das heißt, man kann sich beim Cool Swim Meeting für die Weltmeisterschaft von 27. Juli bis 3. August in Singapur qualifizieren. „Wir sind damit nur eines von vier Meetings in Italien, bei dem das möglich ist“, sagt Meetingdirektor Marco Giongo. Zudem wird das italienische Fernsehen drei Tage aus Meran berichten. „Geplant ist eine Direktübertragung der schnellen Serien am Freitag und Samstag am späten Nachmittag und am Sonntag am frühen Nachmittag jeweils über rund 90 Minuten“, ist OK-Chef Walter Taranto stolz. „Wir können schon jetzt sagen, dass das Cool Swim Meeting in diesem Jahr alle Rekorde brechen wird“. Schon letzte Woche waren über 750 Athleten aus rund 80 Vereinen gemeldet. An die 800 Teilnehmer sollen in diesem Jahr am dritten Juni-Woche insgesamt auf den Startblöcken stehen. „Wir haben derzeit auch noch viele Anfragen aus dem Ausland“, sagt Taranto, der als Präsident des Südtiroler Schwimmverbandes natürlich froh ist, dass auch in diesem Jahr ein Teil der italienischen Elite vertreten sein wird. Verbandstrainer Claudio Rossetto kommt wie im Vorjahr mit den Sprintern schon am 15. Juni für ein einwöchiges Trainingslager in die Passerstadt.

Vor wenigen Tagen hat Simone Cerasuolo seine erstmalige Teilnahme in Meran zugesagt. Er war bei der Kurzbahn-WM im Dezember Vierter über 50 m Brust und wird die Meetingrekorde von Fabio Scozzoli angreifen. Auch Lisa Angiolini, die Vize-Europameisterin von 2022 über 100 m Brust ist wieder dabei.

Nicht weniger als elf Landesverbände werden eine Regional-Auswahl an den Start schicken. Neben der Lombardei, dem Veneto, der Emilia-Romagna, der Toskana, dem Latium, Sardinien, Ligurien und der Basilikata werden auch das Trentino und Südtirol ein Team an den Start schicken. Die einheimische Mannschaft wird von Luca Scampicchio vom SSV Bozen angeführt, der auch bei der Junioren-Europameisterschaft in der Slowakei Anfang Juli für Italien an den Start gehen wird.

Meran ist wie immer auch die Generalprobe für das Sette-Colli-Meeting in Rom, bei dem von 26. bis 28. Juni die letzten Fahrkarten für die WM vergeben werden.