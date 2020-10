Corona: Skiweltcup in Hochabtei heuer ohne Zuschauer

Hochabtei – Der traditionelle Riesentorlauf der Herren auf der Gran Risa Piste, der für den Alpinski-Weltcup gültig ist, findet am Sonntag, 20. Dezember statt, während die FIS in Hochabtei einen Spezialslalom für Montag, 21. Dezember, festgesetzt hat. Um den Sportlern, ihren Teams, den Medienvertretern und allen Mitarbeitern der Veranstaltung in der Corona-Krise höchste Sicherheit zu garantieren, können dieses Jahr die zahlreichen Fans ihren Favoriten ausschließlich vor dem Fernseher zujubeln.

Die 35. Ausgabe des Skiweltcups in Hochabtei wird wohl anders, als jeder es sich erwartet hatte.

Die Organisatoren sind sich trotzdem sicher: Die Sportler stehen mit der gleichen Motivation wie immer am Start und mit dem gleichen Ehrgeiz, „auf einer der beeindruckendsten Strecken des gesamten Skizirkus“ den Sieg davonzutragen.

Der erste Durchlauf des nunmehr traditionellen Riesenslaloms beginnt am Sonntag, 20. Dezember, um 10.00 Uhr, während der zweite Durchgang für 13.30 Uhr vorgesehen ist. Am Montag, 21. Dezember, gehen um 10.00 Uhr die Slalomläufer an den Start, die den zweiten Durchgang um 13.00 Uhr in Angriff nehmen. Alle Durchgänge werden als weltweite Fernsehübertragung gesendet und können vor dem Fernseher mitverfolgt werden.