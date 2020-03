Coronavirus stoppt Leichtathletik

Bozen – Wegen des Coronavirus-Notstands müssen in ganz Italien alle Leichtathletik-Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Auch Südtirol ist betroffen und hat bis zu diesem Datum die gesamte Tätigkeit eingestellt.

So wurde der für am Sonntag vorgesehene Georgs-Turm-Cross-Lauf in Oberplanitzing auf Herbst verschoben. Der Frühlings-Cross-Lauf in Kaltern (15. März) sowie das Meeting „Wer ist der Schnellste?“ des Athletic Club 96 Bozen (21. März) wurde abgesagt.

Auch der Kalterer See Halbmarathon, welcher am 29. März stattfinden hätte sollen, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.