Correa rettet Atletico spät 1:1-Remis im Derby gegen Real

Von: apa

Real und Atletico Madrid sind auch nach dem Derby am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter ungeschlagen. Die beiden Rivalen trennten sich am Sonntagabend in einer spannenden Partie dank eines Treffers von Angel Correa in der 96. Minute mit 1:1. Zuvor hatte Eder Militao (64.) aufseiten Reals getroffen. Kurz danach flogen einige Wurfgegenstände aufs Feld, was eine mehr als 20-minütige Unterbrechung zur Folge hatte.

Real-Tormann Thibaut Courtois hatte den Atletico-Anhang zuvor mit einer Geste nach dem Treffer, der von Vinicius Junior mit einer Flanke eingeleitet wurde, leicht provoziert. Zu sehen war etwa ein Feuerzeug, das in Richtung des Belgiers geschossen wurde, ihn aber nicht traf. Schiedsrichter Mateo Busquets nahm das nicht hin, unterbrach die Partie und schickte die Teams in die Kabinen. Einige Kicker und auch Atletico-Trainer Diego Simeone gingen zu den Fans, um diese zu beruhigen. Etwas mehr als 20 Minuten später ging es nach einer kurzen Aufwärmphase weiter.

Weitere Negativ-Highlights der Fans im Estadio Civitas Metropolitano blieben aus. Auf dem Feld bewahrte Courtois sein Team, dem neben ÖFB-Star David Alaba auch das französische Stürmer-Ass Kylian Mbappe verletzt fehlte, mit einer Glanzparade bei einem Schuss von Samuel Lino (82.) vorerst vor dem Ausgleich. In der Nachspielzeit belohnten sich die Hausherren für ihre Offensivbemühungen noch. Nach Idealzuspiel umkurvte der erst in der 70. Minute eingewechselte Correa Reals Goalie und bugsierte den Ball mit reichlich Glück im Duell mit Militao über die Linie.

Zuerst wurde der Treffer wegen vermeintlichem Abseits nicht gegeben, nach VAR-Studium war klar, dass Antonio Rüdiger dieses knapp aufgehoben hatte. In der 99. Minute wurde Atleticos Marcos Llorente wegen einem rüden Foul noch zurecht ausgeschlossen.

Real konnte einmal mehr gegen Atletico in der Liga nicht gewinnen. Vergangene Saison hatte es für den Champions-League-Rekordsieger auswärts eine 1:3-Niederlage gesetzt und zu Hause auch nur ein 1:1 gegeben. Nichts wurde es aus dem zweiten Sieg in dieser Woche nach dem 3:2 gegen Deportivo Alaves am Dienstag. Atletico hatte erst am Donnerstag bei Celta Vigo mit 1:0 gewonnen, von körperlichen Problemen aufgrund der kürzeren Pause war nichts zu sehen. Erfreut über das Ergebnis war auch Tabellenführer FC Barcelona, der am Samstag beim 2:4 bei Osasuna gepatzt hatte und nun drei Punkte vor Real und fünf Zähler vor Atletico liegt.