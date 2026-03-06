Cortina, Gröden und Meran komplettieren Viertelfinale

Von: luk

Die Red Bull Hockey Juniors sicherten sich am Donnerstag mit einem Comeback-Heimsieg gegen Asiago den zweiten Platz in der Master Round. KHL Sisak fixierte mit einem Auswärtserfolg in Sterzing den Heimvorteil im Viertelfinale. Zudem entschieden Hafro Cortina Hockey, der HC Gherdeina und der HC Meran/o Pircher auch ihre zweiten Pre-Playoff-Partien für sich und komplettieren damit das Viertelfinal-Teilnehmerfeld.

Master Round:

Red Bull Hockey Juniors – HC Migross Asiago 7:4 (0:1, 1:2, 6:1)

Asiago ging kurz vor der ersten Pause in Führung und legte nach Wiederbeginn nach. Nachdem die Juniors verkürzt hatten, stellte Chiodo den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussdrittel drehten die Hausherren die Partie jedoch eindrucksvoll mit sechs Treffern zu ihren Gunsten – Kogler, Maul und Juhola schnürten jeweils einen Doppelpack. Mit dem 7:4-Erfolg fixierten die Salzburger Rang zwei in der Master Round.

Wipptal Broncos Weihenstephan – KHL Sisak 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Sterzing erwischte den besseren Start, erarbeitete sich zahlreiche Chancen und ging mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Doch innerhalb von nur 33 Sekunden glich Sisak per Doppelschlag aus. Yeob drehte die Partie zu Beginn des Schlussdrittels zugunsten der Gäste. Cianfrone egalisierte zwar mit seinem zweiten Treffer, doch kurz darauf sorgte Marinkovic mit dem Game Winner für die Entscheidung. Durch den Auswärtssieg sicherte sich Sisak den Heimvorteil im Viertelfinale.

Pre-Playoffs:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Gherdeina valgardena.it 3:4 OT (2:1, 0:2, 1:0)

Nach dem Gewinn der Qualification Round B setzte sich Gröden nun auch im Pre-Playoff gegen Kitzbühel durch. Dabei erwischten die Tiroler im zweiten Duell den deutlich besseren Start – ein Doppelpack in der zehnten Minute brachte den Gastgebern eine 2:0-Führung. Doch die Südtiroler kamen noch im ersten Drittel heran, glichen kurz nach Wiederbeginn aus, und Vozovik stellte in der 28. Minute auf 2:3. Im Schlussabschnitt glich Fröwis zum 3:3 aus, die Partie ging in die Verlängerung, in der Deluca in der 65. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

EC Bregenzerwald – HC Meran/o Pircher 2:6 (0:1, 2:0, 0:5)

Der HC Meran/o Pircher gewann auch das zweite Pre-Playoff-Duell mit dem EC Bregenzerwald und steht somit im Viertelfinale. Nach dem 4:2-Heimsieg setzten sich die Südtiroler am Donnerstag auswärts mit 6:2 durch. Larcher eröffnete spät im ersten Drittel den Torreigen, doch die Hausherren drehten nach Wiederbeginn die Partie und gingen mit einer 2:1-Führung in die zweite Pause. Im Schlussdrittel dominierten jedoch die Gäste, die mit zwei Toren innerhalb von elf Sekunden wieder die Führung übernahmen. Gellon sorgte mit dem vierten Treffer für die Vorentscheidung, am Ende wurde das Ergebnis noch deutlicher.

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Hafro Cortina Hockey komplettiert das Viertelfinale der Alps Hockey League. Nach dem Auswärtssieg in Klobenstein setzte sich das Team von Head Coach Gaber Glavic auch im Heimspiel gegen Ritten durch. Nach einem torlosen ersten Drittel sorgte Sanna für die Führung, Chad Pietroniro erhöhte noch vor der zweiten Pause. Im Schlussabschnitt brachte ein Treffer von Kostner kurzzeitig Hoffnung für die Gäste. Doch Chad Pietroniro stellte zunächst den Zwei-Tore-Abstand und später mit seinem dritten Tor – einem Empty Netter – den Endstand von 4:1 her. Ritten verpasste damit nach 2021 zum erst zweiten Mal das Viertelfinale.

Alps Hockey League:

Do, 05.03.2026:

Master Round:

Red Bull Hockey Juniors – HC Migross Asiago 7:4 (0:1, 1:2, 6:1)

Referees: HUBER R., WINKLER, Strimitzer, Veselka

Goals RBJ: Kogler (26., 42.), Maul (43., 45.), Schuster (48.), Juhola (49./PP2, 60./EN)

Goals HCA: Traversa (20.), Valentini (23.), Chiodo (33.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – KHL Sisak 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Abeltino, Brondi

Goals WSV: Cianfrone (10., 52.), Sproviero (13.)

Goals SIS: Juric (25.), Zavrski (25.), Yeob (41.), Marinkovic (53.)

Pre-Playoffs:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Gherdeina valgardena.it 3:4 OT (2:1, 0:2, 1:0)

Referees: OREL, PINIE, Fecchio, Wucherer

Goals KEC: Pfeffer (10.), Sedlak (10.), Fröwis (47.)

Goals GHE: Guimond (16.), Buono (22.), Deluca (65.)

EC Bregenzerwald – HC Meran/o Pircher 2:6 (0:1, 2:0, 0:5)

Referees: HOLZER, MOSCHEN, Dummermuth-Haas, Ilmer

Goals ECB: Kramer (23./PP), Posch (31.)

Goals HCM: Larcher (19.), Trivellato (43.), Fuchs (43.), Gellon (48.), Cruseman (53.), Rein (57./PP)

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Referees: PIRAS, VIRTA, Brondi, Grisenti

Goals SGC: Sanna (26.), C. Pietroniro (37., 52. ,60./EN)

Goal RIT: Kostner (46.)