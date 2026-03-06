Aktuelle Seite: Home > Sport > Cortina, Gröden und Meran komplettieren Viertelfinale
Juniors sichern sich Rang zw

Cortina, Gröden und Meran komplettieren Viertelfinale

Freitag, 06. März 2026 | 09:49 Uhr
Salzburg konnte einen Sieg für sich verbuchen
APA/APA (Symbolbild)/EXPA/JFK
Schriftgröße

Von: luk

Die Red Bull Hockey Juniors sicherten sich am Donnerstag mit einem Comeback-Heimsieg gegen Asiago den zweiten Platz in der Master Round. KHL Sisak fixierte mit einem Auswärtserfolg in Sterzing den Heimvorteil im Viertelfinale. Zudem entschieden Hafro Cortina Hockey, der HC Gherdeina und der HC Meran/o Pircher auch ihre zweiten Pre-Playoff-Partien für sich und komplettieren damit das Viertelfinal-Teilnehmerfeld.

Master Round:
Red Bull Hockey Juniors – HC Migross Asiago 7:4 (0:1, 1:2, 6:1)
Asiago ging kurz vor der ersten Pause in Führung und legte nach Wiederbeginn nach. Nachdem die Juniors verkürzt hatten, stellte Chiodo den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussdrittel drehten die Hausherren die Partie jedoch eindrucksvoll mit sechs Treffern zu ihren Gunsten – Kogler, Maul und Juhola schnürten jeweils einen Doppelpack. Mit dem 7:4-Erfolg fixierten die Salzburger Rang zwei in der Master Round.

Wipptal Broncos Weihenstephan – KHL Sisak 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Sterzing erwischte den besseren Start, erarbeitete sich zahlreiche Chancen und ging mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Doch innerhalb von nur 33 Sekunden glich Sisak per Doppelschlag aus. Yeob drehte die Partie zu Beginn des Schlussdrittels zugunsten der Gäste. Cianfrone egalisierte zwar mit seinem zweiten Treffer, doch kurz darauf sorgte Marinkovic mit dem Game Winner für die Entscheidung. Durch den Auswärtssieg sicherte sich Sisak den Heimvorteil im Viertelfinale.

Pre-Playoffs:
Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Gherdeina valgardena.it 3:4 OT (2:1, 0:2, 1:0)
Nach dem Gewinn der Qualification Round B setzte sich Gröden nun auch im Pre-Playoff gegen Kitzbühel durch. Dabei erwischten die Tiroler im zweiten Duell den deutlich besseren Start – ein Doppelpack in der zehnten Minute brachte den Gastgebern eine 2:0-Führung. Doch die Südtiroler kamen noch im ersten Drittel heran, glichen kurz nach Wiederbeginn aus, und Vozovik stellte in der 28. Minute auf 2:3. Im Schlussabschnitt glich Fröwis zum 3:3 aus, die Partie ging in die Verlängerung, in der Deluca in der 65. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

EC Bregenzerwald – HC Meran/o Pircher 2:6 (0:1, 2:0, 0:5)
Der HC Meran/o Pircher gewann auch das zweite Pre-Playoff-Duell mit dem EC Bregenzerwald und steht somit im Viertelfinale. Nach dem 4:2-Heimsieg setzten sich die Südtiroler am Donnerstag auswärts mit 6:2 durch. Larcher eröffnete spät im ersten Drittel den Torreigen, doch die Hausherren drehten nach Wiederbeginn die Partie und gingen mit einer 2:1-Führung in die zweite Pause. Im Schlussdrittel dominierten jedoch die Gäste, die mit zwei Toren innerhalb von elf Sekunden wieder die Führung übernahmen. Gellon sorgte mit dem vierten Treffer für die Vorentscheidung, am Ende wurde das Ergebnis noch deutlicher.

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Hafro Cortina Hockey komplettiert das Viertelfinale der Alps Hockey League. Nach dem Auswärtssieg in Klobenstein setzte sich das Team von Head Coach Gaber Glavic auch im Heimspiel gegen Ritten durch. Nach einem torlosen ersten Drittel sorgte Sanna für die Führung, Chad Pietroniro erhöhte noch vor der zweiten Pause. Im Schlussabschnitt brachte ein Treffer von Kostner kurzzeitig Hoffnung für die Gäste. Doch Chad Pietroniro stellte zunächst den Zwei-Tore-Abstand und später mit seinem dritten Tor – einem Empty Netter – den Endstand von 4:1 her. Ritten verpasste damit nach 2021 zum erst zweiten Mal das Viertelfinale.

Alps Hockey League:
Do, 05.03.2026:
Master Round:
Red Bull Hockey Juniors – HC Migross Asiago 7:4 (0:1, 1:2, 6:1)
Referees: HUBER R., WINKLER, Strimitzer, Veselka
Goals RBJ: Kogler (26., 42.), Maul (43., 45.), Schuster (48.), Juhola (49./PP2, 60./EN)
Goals HCA: Traversa (20.), Valentini (23.), Chiodo (33.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – KHL Sisak 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Abeltino, Brondi
Goals WSV: Cianfrone (10., 52.), Sproviero (13.)
Goals SIS: Juric (25.), Zavrski (25.), Yeob (41.), Marinkovic (53.)

Pre-Playoffs:
Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Gherdeina valgardena.it 3:4 OT (2:1, 0:2, 1:0)
Referees: OREL, PINIE, Fecchio, Wucherer
Goals KEC: Pfeffer (10.), Sedlak (10.), Fröwis (47.)
Goals GHE: Guimond (16.), Buono (22.), Deluca (65.)

EC Bregenzerwald – HC Meran/o Pircher 2:6 (0:1, 2:0, 0:5)
Referees: HOLZER, MOSCHEN, Dummermuth-Haas, Ilmer
Goals ECB: Kramer (23./PP), Posch (31.)
Goals HCM: Larcher (19.), Trivellato (43.), Fuchs (43.), Gellon (48.), Cruseman (53.), Rein (57./PP)

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Referees: PIRAS, VIRTA, Brondi, Grisenti
Goals SGC: Sanna (26.), C. Pietroniro (37., 52. ,60./EN)
Goal RIT: Kostner (46.)

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
75
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
69
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
64
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
50
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
46
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 