Cortina und Unterland treffen sich zum Topspiel

Bozen – Sechs Spiele finden in der Alps Hockey League zu Mariä Himmelfahrt statt. Im Topspiel vom Donnerstag fordert der Tabellenzweite S.G. Cortina Hafro den Tabellendritten Hockey Unterland Cavaliers. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice möchte nach der überraschenden Niederlage gegen das EC-KAC Future Team am Dienstag beim SHC Fassa Falcons auf die Siegerstraße zurück. Die Klagenfurter wiederum hoffen beim HC Gherdeina valgardena.it, den Erfolg bestätigen zu können. Alle Spiele des Tages sind im Livestream verfügbar.

Alps Hockey League | 08.12.2022:

Do, 08.12.2022, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BENVEGNU, GIACOMOZZI, Brondi, Ze Zordo. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die Rittner Buam SkyAlps und die Wipptal Broncos Weihenstephan eröffnen den Spieltag zu Mariä Himmelfahrt. Beide Teams standen sich in dieser Saison gleich zum Saisonauftakt gegenüber. Die „Buam“ behielten in Sterzing mit 4:2 die Oberhand. Es war ihr achter Sieg aus den vergangenen zehn direkten Duellen. Aktuell befinden sich beide Teams in keiner guten Form. Der Tabellensechste Ritten war lediglich in zwei der vergangenen sechs Spielen siegreich. Der Tabellenzehnte Sterzing gewann gar nur eine der vergangenen sieben Partien. In der Tabelle trennen beide Teams sieben Punkte.

Do, 08.12.2022, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – Steinbach Steel Wings Linz

Referees: HLAVATY, OREL, Legat, Schonaklener. | >> FREE-LIVESTREAM <<

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche sind die Red Bull Hockey Juniors im Einsatz. Der Tabellenzweite setzte sich am Dienstag im Salzburg-Derby beim EK Die Zeller Eisbären mit 6:5/OT durch und feierte den ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen am Stück. Die Steinbach Steel Wings Linz befinden sich zwar am Tabellenende, kommen aber immer besser in Form, mit vier Siegen aus den vergangenen sechs Spielen. Unter anderem waren die Oberösterreicher gegen Ritten und Zell am See siegreich. In der Formtabelle haben die Steel Wings somit auch den starken vierten Platz inne. Die Jungbullen befinden sich in der Formtabelle auf Platz neun. Das erste Saisonduell konnte RBJ mit 4:2 für sich entscheiden. Es war der sechste Sieg der Salzburger im siebenten AHL-Duell mit den Stahlstädtern.

Do, 08.12.2022, 19.30 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EHC Lustenau

Referees: HOLZER, KAINBERGER, Müller, Rinker. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel hat weiterhin alle Chancen die erste Phase des Grunddurchgangs unter den Top-5 zu beenden und somit vorzeitig das Playoff-Ticket zu lösen. Als Tabellensiebenter haben die Tiroler aktuell nur vier Punkte Rückstand auf Platz fünf. Der EHC Lustenau wiederum hat als Tabellenneunter bereits sechs Punkte Rückstand auf den fünftplatzierten Zell am See. Beide Teams waren bei ihrem letzten Spiel siegreich. Die „Adler“ setzten sich gegen Meran mit 3:2 durch und feierten den dritten Heimsieg in Folge. Lustenau behielt gegen das EC-KAC Future Team klar mit 4:0 die Oberhand. Es war der erste Sieg der Vorarlberger nach zuvor drei Niederlagen am Stück. Das erste direkte Saisonduell war eine knappe Angelegenheit. Der EHC Lustenau musste sich trotz zwischenzeitlicher 4:2-Führung am Ende mit 4:5 nach Shootout geschlagen geben.

Do, 08.12.2022, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro Hockey – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: PINIE, WUNTSCHEK, Cristeli, Wucherer. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der Tabellenzweite S.G. Cortina Hafro Hockey und der Tabellendritte Hockey Unterland Cavaliers treffen sich zum Topspiel des Tages. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Mit sechs Siegen am Stück ist Cortina aktuell das heißeste Team der Alps Hockey League. Zuletzt waren sie in Gröden nach Overtime siegreich. Die Cavaliers, welche die erste Saisonbegegnung mit Cortina knapp mit 2:3 verloren haben, gewannen acht der vergangenen zehn Spiele. Eine zwischen 26. Oktober und 19. November sechs Spiele andauernde Siegesserie fand gegen Jesenice sein Ende. Danach folgte auch eine Niederlage gegen Meran, ehe sie in Lustenau mit einem Overtime-Win auf die Siegerstraße zurückkehrten. Eine große Stärke von Unterland in ihrer AHL-Premierensaison ist die Auswärts-Performance. Mit 19 Punkten aus elf Spielen stellen die Südtiroler die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Demgegenüber steht mit Cortina die zweitbeste Heimmannschaft, mit lediglich einer Niederlage nach regulärer Spielzeit.

Do, 08.12.2022, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: BAJT, MOSCHEN, Arlic, Pace. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Eine 16 Spiele andauernde Siegesserie von Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice endete am Dienstag überraschend beim EC-KAC Future Team. Der Vorjahresfinalist unterlag dem Tabellen-14. mit 1:2 und kassierte erst die zweite Niederlage in der laufenden Saison. Der SHC Fassa Falcons wiederum konnte vergangene Woche, mit Siegen gegen Sterzing und Gröden, eine fünf Spiele andauernde Niederlagenserie beenden. In der Tabelle liegen die Italiener auf dem dreizehnten Platz. Beide Teams standen sich in dieser Saison bereits am 22. Oktober gegenüber. Jesenice setze sich mit 4:1 durch und feierte den fünfen Sieg über die „Falken“ in Serie.

Do, 08.12.2022, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC-KAC Future Team

Referees: EGGER, LEGA, Eisl, Huber. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Im sechsten und letzten Spiel am Donnerstag stehen sich der HC Gherdeina valgardena.it und das EC-KAC Future Team gegenüber. Während Gröden keines der vergangenen beiden Spiele gewinnen konnte, feierte das Future Team am Dienstag einen 2:1-Sensationssieg gegen Tabellenführer Jesenice. Es war der erste Sieg der Klagenfurter nach zuvor drei Niederlagen in Folge. In der Tabelle trennen beide Teams zehn Punkte. Die „Furie“ liegt mit 29 Punkten auf Platz acht. Das Future Team hat als Tabellen-14. 19 Punkte inne. Im ersten Saisonduell behielten die Südtiroler mit 5:2 die Oberhand. Es war ihr siebenter Sieg über das Future Team in Folge und insgesamt der zwölfte Erfolg im 15. AHL-Duell.