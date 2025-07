Cristiano Ronaldo checkt in Saalfelden ein

Von: apa

Einer der ganz Großen des Weltfußballs macht demnächst im beschaulichen Saalfelden Station. Cristiano Ronaldo absolviert mit seinem saudischen Club Al-Nassr im Salzburger Pinzgau vom kommenden Sonntag bis 4. August ein Trainingslager, in diesem Zeitraum stehen auch drei Testspiele auf dem Programm. Noch nicht geklärt ist, wann genau der 40-Jährige im Hotel Brandlhof einchecken wird.

“Die Tendenz ist, dass er nachkommen wird”, sagte Daniel Fischer von der für die Camp-Organisation verantwortlichen Agentur “Onside” am Freitag der APA. Man warte noch auf genaue Infos von Al-Nassr. Der Club nahm vor knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien die Vorbereitung auf. In Saalfelden wird unter massiver Abschottung auf dem hoteleigenen Platz trainiert. Ronaldo kommt in Begleitung eines eigenen Securityteams, das dafür Sorge trägt, dass der Portugiese nicht von Fans bestürmt wird.

“Ronaldo schauen” in Testspielen möglich

Fischer geht davon aus, dass der Portugiese und seine Clubkollegen relativ unbehelligt ihr sportliches Programm durchziehen können. “Österreich ist bekannt dafür, dass die Menschen hier die Clubs in Ruhe arbeiten lassen.” Ronaldo schauen kann man dann voraussichtlich in den Testspielen am 26. Juli in Saalfelden gegen den TSV St. Johann und am 30. Juli in Grödig gegen Toulouse. Für den 2. August ist ein Grödig eine weitere Testpartie angesetzt, Gegner könnte Sheffield United sein. Oliver Glasners Crystal Palace kommt laut Fischer als Sparring Partner definitiv nicht infrage.

Diese Matches samt Trainingslager sind die ersten sportlichen Auftritte von Ronaldo in Österreich. Europacupspiele gegen heimische Clubs hat der Stürmer nie bestritten, auf Nationalteam-Ebene gab es nur ein Duell mit der ÖFB-Auswahl, und zwar bei der EURO 2016 in Frankreich (0:0). Bei der EM 2008 trugen die Portugiesen ihre vier Turnierpartien ausschließlich in der Schweiz aus.