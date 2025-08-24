Aktuelle Seite: Home > Sport > Crystal Palace nach 1:1 gegen Nottingham weiter ungeschlagen
Für Glasner schien gegen Forest auch Sieg möglich

Crystal Palace nach 1:1 gegen Nottingham weiter ungeschlagen

Sonntag, 24. August 2025 | 17:06 Uhr
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
Von: apa

Crystal Palace hat auch in der zweiten Saisonpartie in der englischen Fußball-Premier-League ein Remis erzielt. Das Team von Trainer Oliver Glasner ist nach einem 1:1 (1:0) zu Hause gegen Nottingham Forest saisonübergreifend zwölf Pflichtspiele ungeschlagen. Zum Ligaauftakt hatte es vergangene Woche ein 0:0 bei Club-Weltmeister Chelsea gegeben.

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Offensivstar Eberechi Eze zu Arsenal brachte Ismaila Sarr den Glasner-Club in Führung (37.). Nottingham, das pikanterweise den Palace verweigerten Startplatz in der Europa League einnimmt, gelang praktisch aus dem Nichts durch Callum Hudson-Odoi der Ausgleich. Palace-Torhüter Dean Henderson machte dabei keine gute Figur (57.). Im Finish hatte der Gewinner von FA-Cup und Community Shield sogar Glück, dass der eingewechselte Igor Jesus aus spitzem Winkel nur die Stange traf (93.).

© 2025 First Avenue GmbH
 