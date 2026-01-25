Crystal Palace weiter im Sinkflug – Heim-1:3 gegen Chelsea

Von: apa

Crystal Palace befindet sich weiterhin in der Krise. Der Club des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner kassierte am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League eine 1:3-Heimniederlage gegen Chelsea, bezog damit die dritte Pleite in Folge und ist seit elf Bewerbspartien sieglos. In der Tabelle fielen die Londoner auf Platz 15 zurück und liegen noch acht Punkte vor dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aston Villa blieb durch ein 2:0 in Newcastle am Spitzenduo dran.

Crystal Palace geriet durch Estevao (34.) in Rückstand, Joao Pedro legte nach (50.), und Enzo Fernandez sorgte per Elfmeter für das dritte Chelsea-Tor (64.). In der 72. Minute sah Palace-Profi Adam Wharton Gelb-Rot. Danach gelang Chris Richards Resultatskosmetik (88.).

In Newcastle schossen Emiliano Buendia (19.) und Ollie Watkins (88.) Aston Villa zu einem 2:0-Erfolg. Der drittplatzierte Club aus Birmingham, der am Donnerstag in der Europa League Salzburg empfängt, ist damit punktegleich mit dem Zweiten Manchester City. Auf Spitzenreiter Arsenal, der um 17.30 Uhr Manchester United empfängt, fehlen zumindest vorerst vier Zähler.