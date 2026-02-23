Aktuelle Seite: Home > Sport > Curling-Gold und Bronze für Team Canada
Südtirol Curling Center als Medaillenschmiede

Curling-Gold und Bronze für Team Canada

Montag, 23. Februar 2026 | 18:13 Uhr
Von: mk

Bruneck – Zwei Wochen lang haben sich die kanadischen Curling Nationalteams im Landesleistungszentrum Südtirol Curling Center in der Intercable Arena von Bruneck vorbereitet. Betreut wurden sie dabei vom ASC Curling Südtirol. Auf dem Eis von Cortina haben die kanadischen Teams ihren Olympiaeinsatz schließlich mit zwei Medaillen gekrönt. Bronze gab es für die Frauen, die sich im kleinen Finale gegen die Vereinigten Staaten behaupten konnten. Noch erfolgreicher waren die Männer, die sich gegen Großbritannien die Goldmedaille holten. Der sportliche Direktor David Murdoch bedankte sich bei den Südtirolern mit den Worten: “Ein Teil dieser Medaillen gehört euch“.

Der ASC Curling Südtirol hofft, durch diese Erfolge, noch mehr Südtiroler Jugendliche dem Curling Sport zuführen zu können. Die Olympische Spiele stehen für mehr als sportliche Höchstleistungen. Sie vermitteln Werte wie Fairness, Respekt, Disziplin und Teamgeist. Für junge Menschen können sie deshalb ein starkes Vorbild sein.

Olympia inspiriert Jugendliche, an ihre Ziele zu glauben, Verantwortung zu übernehmen und niemals aufzugeben. Der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ erinnert daran, dass Einsatz und Leidenschaft oft wichtiger sind als der Sieg.

Obwohl die Spiele am Sonntag zu Ende gegangen sind, lebt nun der paralympische Traum im Südtirol Curling Center weiter. Ab Mittwoch, 25. Februar wird sich dort nämlich die Paralympische Mannschaft Kanadas auf ihre Bewerbe vorbereiten, die vom 4. bis zum 14. März in Cortina d’Ampezzo stattfinden.

Viele Sportlerinnen und Sportler haben schwere Schicksalsschläge erlebt – etwa Unfälle, Krankheiten oder angeborene Behinderungen. Doch anstatt aufzugeben, kämpfen sie sich zurück ins Leben und in den Sport. Die Paralympics stehen deshalb nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für Mut, Durchhaltevermögen und Lebenswillen.

Der kanadische Skip Mark Ideson hat bereits an den Winter-Paralympics 2014 in Sotschi teilgenommen und die Goldmedaille gewonnen. Im Jahr 2007 stürzte der Hubschrauber, den er steuerte, in der Nähe von Cambridge, Ontario, ab. Seitdem ist er querschnittsgelähmt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

