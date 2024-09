Daniel Theiner unterzeichnet seinen ersten Profivertrag

Von: luk

Bozen – Mit großer Freude teilt der FC Südtirol mit, dass Daniel Theiner seinen ersten Profivertrag mit dem Verein unterzeichnet hat. Der 20-jährige Torwart erhält bei den Weißroten einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026.

Geboren am 26. Februar 2004 in Meran, begann Theiner seine fußballerische Laufbahn in den Reihen des Stadtvereins Olimpia Holiday Meran. Bereits im Sommer 2017, im Alter von 13 Jahren, schloss er sich dem Jugendsektor des FC Südtirol an und trat der U14-Mannschaft bei. Der junge Meraner zeigte während seiner Zeit beim FCS kontinuierliche Fortschritte, die ihm in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 wiederholt Einberufungen als dritter Torhüter in den Kader der Serie C einbrachten.

Im März 2022 nahm Theiner mit Sassuolo am renommierten Viareggio-Turnier teil und konnte direkt den Titel gewinnen. Der Meraner absolvierte dabei sechs der insgesamt sieben Spiele der Schwarz-Grünen. Im Sommer desselben Jahres wechselte Theiner auf Leihbasis zu Sassuolo, wo er in der ersten Saison sowohl für die U18- als auch für die Primavera-1-Mannschaft zum Einsatz kam. Mit dem Verein aus der Emilia-Romagna gewann er ein zweites Mal das Viareggio-Turnier und erreichte das Halbfinale der Primavera-1-Playoffs.

Auch die Saison 2023/24 verbrachte Theiner auf Leihbasis bei Sassuolo und war als Stammtorhüter der Juniorenmannschaft maßgeblich am Gewinn des prestigeträchtigen Italienmeistertitels der Altersklasse, dem „Scudetto Primavera“, beteiligt.

Der FC Südtirol gratuliert Daniel Theiner herzlich zu diesem besonderen Meilenstein und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg auf seinem sportlichen Weg.