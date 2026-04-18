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Kevin Danso patzt bei Tottenham-Remis folgenschwer

Danso-Patzer bringt Tottenham um Sieg

Samstag, 18. April 2026 | 20:55 Uhr
Kevin Danso patzt bei Tottenham-Remis folgenschwer
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
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Von: apa

Ein schwerer Patzer von Kevin Danso hat Tottenham Hotspur dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf der Premier League gekostet. Der ÖFB-Teamverteidiger leistete sich in der 95. Minute im Strafraum einen Ballverlust, der im 2:2 von Brighton & Hove Albion resultierte. Die Londoner waren nach Treffern von Pedro Porro (39.) und Xavi Simmons (77.) auf Kurs zum ersten Sieg in diesem Kalenderjahr gelegen. Als derzeit noch Tabellen-18. bleiben sie in der Abstiegszone stecken.

Kaoru Mitoma (45.+3) und Georginio Rutter sorgten mit ihren Treffern dafür, dass Tottenham nun bereits 14 Spiele sieglos ist. Fünf Runden sind noch ausständig, am kommenden Samstag treffen die Spurs auf den Letzten Wolverhampton.

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