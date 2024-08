Danso vor AS-Roma-Transfer zu Medizinchecks in Rom erwartet

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalspieler Kevin Danso, der unmittelbar vor einem Wechsel von RC Lens zur AS Roma steht, wird am Mittwochnachmittag in Rom erwartet. Dort soll sich der 25-jährige Verteidiger nach seiner Landung medizinischen Checks unterziehen, wie die Sporttageszeitung “Corriere dello Sport” berichtete. Der Vertrag soll demnach am Donnerstag unterzeichnet werden, Danso danach offiziell als Roma-Spieler vorgestellt werden.

Erwartet wird, dass Danso vom italienischen Spitzenclub für ein Jahr ausgeliehen wird, dann gibt es eine Kaufpflicht in Höhe von 22 Mio. Euro. Das Gesamtpaket steigt dank möglicher Boni noch um drei Millionen auf insgesamt 25 Mio. Euro. Danso rückt damit zum teuersten heimischen Verteidiger der Geschichte auf. Selbst die höchste jemals für einen ÖFB-Kicker bezahlte Ablöse, die kolportierten 25,5 Mio. Euro für Christoph Baumgartner im Vorjahr von RB Leipzig an Hoffenheim, verpasst er nur knapp.

Danso soll bei den Römern laut Angaben der “Gazzetta dello Sport” einen Fünfjahresvertrag bis 2029 und ein Jahresgehalt von 1,5 Mio. Euro plus Boni erhalten. Der gebürtige Steirer war zuletzt drei Jahre in Lens tätig und dort zu einem der stärksten Abwehrspieler der Ligue 1 gereift. Für das ÖFB-Team hat Danso bisher 23 Länderspiele absolviert. Er wäre der vierte österreichische Spieler der Geschichte bei AS Roma nach Willi Huberts (1962/63), Herbert Prohaska (Meistertitel 1982/83) und Torhüter Michael Konsel (1997-1999).

Laut Medienangaben könnte Roma-Trainer Daniele De Rossi seinen neuen Verteidiger bereits am Sonntag (20.45 Uhr) im Auswärtsspiel gegen Rekordmeister Juventus Turin einsetzen. Sein Team ist nach zwei Serie-A-Runden noch sieglos. Bei der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Empoli bildeten Gianluca Mancini und Evan Ndicka die Innenverteidigung. Dazu steht dem Ligasechsten der vergangenen Saison mit dem englischen Ex-Teamspieler Chris Smalling (34) noch ein routinierter Reservist zur Verfügung.

Um Danso hatte es seit dem Vorjahr immer wieder Wechselgerüchte gegeben. Aus Italien hatte zuletzt auch Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ernsthaftes Interesse am Abwehrspieler bekundet.