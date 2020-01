Das 60. Ski Meeting Interbancario Europeo in Carezza übertrifft alle Erwartungen

Carezza – In der vergangenen Woche hatten Europas Bankbeamte das sonnigste Skigebiet Südtirols fest in ihrer Hand. Rund 1100 Wintersportlerinnen und Wintersportler aus 13 verschiedenen Nationen waren in der Ferienregion Carezza Dolomites im Rahmen des 60. Ski Meetings Interbancario Europeo im Einsatz und ermittelten ihre besten Alpinen Skirennläufer, Snowboarder und Langläufer. Dabei fand das internationale Teilnehmerfeld ideale Bedingungen vor und lobte die Gastfreundschaft der Veranstalter überschwänglich.

Bestens präparierte Pisten, top-organisierte Wettkämpfe, fast durchwegs strahlender Sonnenschein, dazu die ausgezeichnete Küche der Südtiroler Gastronomie: Die Teilnehmer am 60. Ski Meeting Interbancario Europeo hatten an der Durchführung ihrer Meisterschaften wirklich nichts auszusetzen und fühlten sich in der vergangenen Woche am Fuße des Rosengartens pudelwohl. Für die Veranstalter war es indessen eine echte Herausforderung, denn es galt sage und schreibe 14 Alpin-Skirennen, zwei Snowboard-Rennen und 14 Langlaufwettbewerbe (sieben in der freien Technik, sieben in der klassischen Technik) durchzuführen.

Eine Herkules-Aufgabe, die OK-Chef Georg Eisath und sein Team mit Bravour gemeistert haben. „Wir haben die vielen Wettkämpfe alle reibungslos über die Bühne gebracht und zum Teil wirklich starke Leistungen gesehen. Auf sehr viel Interesse stieß der Trainingstag mit den beiden ehemaligen Skiweltcup-Athleten Florian Eisath und Werner Heel. Sie wurden von den 60 Teilnehmern regelrecht gelöchert und haben ihnen sicherlich viele wertvolle Tipps mitgeben können. Auch das Rahmenprogramm war sehr ansprechend. Ich möchte mich von Herzen bei unseren vielen freiwilligen Helfern, sowie bei den Sponsoren unseres Mega-Events bedanken. Ohne ihre Hilfe hätten wir diese Herausforderung nicht so erfolgreich schaffen können“, erklärte Georg Eisath nach einer ereignisreichen Woche.

Ein Olympiasieger überzeugte sich von der Schönheit Carezzas

Unter den über 1000 Teilnehmern befand sich mit Vincent Jay auch ein ehemaliger Olympiasieger im Biathlon. Der 34-jährige Franzose gewann 2010 in Vancouver den Sprint und holte in der Verfolgung die Bronzemedaille. Im Dezember 2012 erklärte Jay beim Weltcup in Hochfilzen völlig überraschend das Ende seiner Karriere, in der er insgesamt vier Weltcupsiege (zwei davon mit der französischen Staffel) einheimsen konnte. In Carezza schrammte Vincent Jay als Angestellter der Groupe BPCE im Langlauf (freie Technik) als vierter haarscharf am Podium vorbei. Die schnellsten Zeiten gingen sowohl in der freien Technik als auch klassisch auf das Konto Taavi Lehemaas von der Mannschaft Nordea 1. Die schnellste Zeit bei den Alpinen Skirennläufern stand Manuel Hug von der LGT Bank in Liechtenstein zu Buche. Er bewältigte den Riesentorlauf auf der Laurin III Piste in 41,58 Sekunden.

Als erfolgreichste Bank ging bei den Alpinen Skirennläufern der Gruppo Intesa Sanpaolo 1 hervor, der es auf 1419 Punkte brachte. Knapp dahinter landete UniCredit 1 auf dem zweiten Platz, während die Südtiroler Sparkasse AG einen achtbaren dritten Rang einfuhr. Bei den Langläufern war hingegen die DNB Bank ASA mit 870 Zählern am erfolgreichsten. Den Trofeo Franco Ceccato, eine Gesamtwertung für Ski Alpin und Skilanglauf, holte hingegen die erste Mannschaft von UniCredit.

Das Ständige Komitee des Ski Meeting Interbancario Europeo ist voll des Lobes

Bei der Abschlussfeier am Freitagabend waren ranghohe Funktionäre aus der Südtiroler Bankenwelt anwesend. So stattete nicht nur Nicola Calabrò, Generaldirektor der Südtiroler Sparkasse AG, dem Event in der Gemeinde Welschnofen einen Besuch ab. Auch Maria Wurz, Vize-Obfrau der Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten, und Martina Krechel, Direktorin der Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten, fanden sich ein. Dieses Kreditinstitut hatte die Trägerschaft für das 60. Ski Meeting Interbancario Europeo übernommen. Auch die Bürgermeister Markus Dejori (Welschnofen) und Gernot Psenner (Tiers am Rosengarten) beehrten die Veranstalter mit ihrem Besuch.

„Ich möchte mich im Namen aller Teilnehmer für die Gastfreundschaft bedanken, die wir hier erleben durften. Carezza hat sich als würdiger Gastgeber unserer Jubiläumsveranstaltung erwiesen und alles darangesetzt, dass wir in Südtirol tolle Wettkämpfe bestreiten durften. Das wird für alle Teilnehmer eine unvergessliche Woche bleiben. Ich bin mir sicher, dass Carezza nicht zum letzten Mal Austragungsort unseres Ski Meeting Interbancario Europeo war“, lobte Richard Maria Seebacher, Präsident des Ständigen Komitees des Ski Meeting Interbancario Europeo, abschließend.

Ergebnisse 60. Ski Meeting Interbancario Europeo 2020 – Carezza

Ski Alpin, Männer

Kategorie A

1. Manuel Hug (LGT Bank in Liechtenstein AG) 41,58

2. Daniel Niedermair (Südtiroler Sparkasse AG) 41,90

3. Johannes Damian (Gruppo Cassa Centrale 1) 42,19

Kategorie B/1

1. Alessio Marietta Aleina (UBI Banca Gruppo) 42,84

2. Thomas Gigler (Bank für Tirol und Vorarlberg AG) 44,65

3. Stefan Putzer (Südtiroler Sparkasse AG) 44,75

Kategorie B/2

1. Rune Nielsen (Nordea 1) 41,94

2. Andrea Mossinelli (Banca Popolare di Sondrio) 44,43

3. Fredrik Gulbrandsen (Nordea 1) 44,75

Kategorie C/1

1. Antonio Moscardi (UBI Banca Gruppo) 44,83

2. Alberto Menotti (Gruppo Intesa Sanpaolo 1) 46,77

3. Werner Goller (Gruppo Azimut) 47,78

Kategorie C/2

1. Michele Marcenaro (Gruppo Intesa Sanpaolo 1) 44,21

2. Andreas Wopfner (RLB Tirol AG) 44,22

3. Karl Schwarzl Horst (UniCredit 1) 45,13

Kategorie D

1. Peter Kornthaler (Bausparkasse Wüsenrot AG) 43,53

2. Hubert Kotz (Raiffeisenbank Tannheimertal) 44,52

3. Aldo Pistono (Gruppo Intesa Sanpaolo 1) 44,83

Kategorie E

1. Gianpietro Bergamelli (Gruppo Intesa Sanpaolo 1) 47,61

2. Peter Eibisberger (Raiffeisenbank Passail) 48,60

3. Sergio Marchi (UniCredit 1) 48,85

Kategorie G

1. Reinhart Gottfried Wyrsch (Credit Suisse 1) 40,30

2. Guido Zampieri (UniCredit 1) 41,30

3. Michael Lochmann (Raiffeisenkasse Algund) 41,53

Ski Alpin, Frauen

Kategorie F/0

1. Kristine Fausa Aasberg (Nordea 1) 42,41

2. Kathrin Osele (RLB Tirol AG) 43,85

3. Cathrine Christensen (DNB Bank ASA 1) 44,55

Kategorie F/1

1. Karin Klingenschmid (RLB Tirol AG) 46,39

2. Sandra Tomic (Abanka Ljubljana D.D.) 46,52

3. Melanie Pavioni (UBS AG 1) 47,54

Kategorie F/2

1. Kathrin Zischg (Südtiroler Sparkasse AG) 45,73

2. Nicole Dietrich-Hidber (Credit Suisse 1) 45,78

3. Susy Zecchini (Gruppo Intesa Sanpaolo 1) 47,73

Kategorie F/3

1. Evi Rohrhirsch (UniCredit Germany) 45,38

2. Clementina Jaquemod (UniCredit 1) 46,78

3. Uschi Diamante (Bayern LB München) 47,04

Kategorie F/4

1. Ada Humar (Nova Ljubljanska Banka) 40,84

2. Marina Capretta (Gruppo Cassa Centrale) 41,83

3. Berta Gruber (Südtiroler Sparkasse AG) 42,06

Snowboard, Männer

1. Antoine Chevins (Groupe BPCE Sports) 54,76

2. Frederic Ollagnier (Groupe BPCE Sports) 54,80

3. Guillaume Palerme (Groupe BPCE Sports) 55,79

Snowboard, Frauen

1. Cristina Gabrielli (UniCredit 1) 58,48

2. Maiken Selmar Luhr (Nordea 1) 1.00,79

3. Celine Brun (Groupe BPCE Sports) 1.01,80

Skilanglauf, Männer (freieTechnik)

Kategorie M/0

1. Taavi Lehemaa (Nordea 1) 30.38,4

2. Jorgen Dahl Paule (Nordea 1) 31.51,3

3. Carl Fredrik Causevic (Nordea 2) 33.11,3

Kategorie M/1

1. Ulf Brenna (DNB Bank ASA 1) 32.38,2

2. Anders Ronnevig (DNB Bank ASA 1) 32.52,5

3. Geir Hansen (Hemne Sparebank) 33.00,9

Kategorie M/2

1. Roland Eggspühler (Luzerner Kantonalbank) 33,29,2

2. Morten Garvik (DNB Bank ASA 1) 34.38,5

3. Tom Arild Sandbakk (DNB Bank ASA 1) 35.18,2

Kategorie M/3

1. Hans Petter Gulbrandsen (DNB Bank ASA 1) 36.24,2

2. Kjell Yngvar Hole (DNB Bank ASA 1) 36.26,1

3. Kjell Chr. Martinsen (DNB Bank ASA 1) 38.35,8

Skilanglauf, Männer (klassische Technik)

Kategorie M/0

1. Taavi Lehemaa (Nordea 1) 27.52,2

2. Patrick Pollazzon (Gruppo Cassa Centrale 1) 30.53,4

3. Jorgen Dahl Paule (Nordea 1) 31.24,3

Kategorie M/1

1. Thomas Wagenführ (Credit Suisse 1) 32.02,3

2. Anders Ronnevig (DNB Bank ASA 1) 32.02,6

3. Vadim Ilyasov (UniCredit 1) 32.20,2

Kategorie M/2

1. Peter Pfatrisch (Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen) 31.30,8

2. Reijo Niemi (OP Financial Group 1) 32.40,7

3. Roland Eggspühler (Luzerner Kantonalbank) 32.53,3

Kategorie M/3

1. Kjell Yngvar Hole (DNB Bank ASA 1) 33.49,3

2. Hans Petter Gulbrandsen (DNB Bank ASA 1) 35.08,1

3. Mario Concini (Gruppo Cassa Centrale 1) 35.26,9

Skilanglauf, Frauen (freie Technik)

Kategorie L/0

1. Margarethe Ouren (DNB Bank ASA 1) 17.47,9

2. Kjersti Husby (Aasen Sparebank) 18.15,5

3. Maria Berglund (DNB Bank ASA 1) 18.24,7

Kategorie L/1

1. Guri Lise Berg (DNB Bank ASA 1) 19.21,4

2. Katrin Höhnel (UniCredit Germany) 20.32,7

3. Inger Cecilie Hakonsen (Nordea 1) 22.35,1

Kategorie L/2

1. Torhild Dybwad Mathiesen (DNB Bank ASA 1) 19.51,2

2. Beri Nybo (DNB Bank ASA 1) 21.34,4

3. Virpi Suuronen (OP Financial Group) 22.23,7

Skilanglauf, Frauen (klassische Technik)

Kategorie L/0

1. Kjersti Husby (Aasen Sparebank) 16.58,4

2. Emilie Klev Bergheim (Nordea 1) 18.46,9

3. Merlin Moistus (Nordea 1) 19.12,7

Kategorie L/1

1. Katrin Höhnel (UniCredit Germany) 18.02,2

2. Giorgia De Marco (Gruppo Cassa Centrale) 18.38,9

3. Guri Lise berg (DNB Bank ASA 1) 19.32,0

Kategorie L/2

1. Torhild Dybwad Mathiesen (DNB Bank ASA 1) 20.23,1

2. Virpi Suuronen (OP Financial Group 1) 21.14,9

3. Irene Engler-Singer (LGT Bank in Liechtenstein AG) 21.42,3

Gesamtwertung Ski Alpin

1. Gruppo Intesa Sanpaolo 1 1419 Punkte

2. UniCredit 1 1377

3. Südtiroler Sparkasse AG 1233

Gesamtwertung Skilanglauf

1. DNB Bank ASA 1 870

2. Nordea 1 767

3. Gruppo Cassa Centrale 1 710

Trofeo Franco Ceccato

1. UniCredit 1 2065

2. Gruppo Intesa Sanpaolo 1 2049

3. DNB Bank ASA 1 1677