Das ist der Rennkalender für die Saison 2023/2024

Bozen – Der FIL Weltcup im Naturbahnrodeln 2023/2024 wird ein ganz besonderer Winter, denn mit dem Karriere-Ende von Weltcup-Dominator Thomas Kammerlander (AUT), Weltmeister Alex Gruber (ITA) und Ex-Weltmeisterin Greta Pinggera (ITA) und der „Pause“ von Doppelsitzer-Weltmeister Patrick Lambacher (ITA) werden die Karten neu gemischt. Der Weltcup-Kalender für die Saison 2023/2024 verspricht eine spannende Saison mit einigen Neuigkeiten.

Der Weltcup-Winter beginnt gleich mit einer Premiere: Mitte Dezember (16./17.) fällt in Kühtai (AUT) der Startschuss auf der 2021 errichteten Naturbahn auf 2.000 Metern Meereshöhe. Für die Anlage ist es das erste Weltcuprennen, nach den FIL Jugendspielen 2022 und den Nationalen Meisterschaften.

Nach dem Jahreswechsel geht es am 6. und 7. Januar in Laas/Lasa (ITA) weiter, anschließend steht vom 18. bis 21. Januar der Klassiker in Umhausen (AUT) auf dem Programm. Auf der Grantau-Bahn wird nach dem Weltcup der einzige Eliminator der Saison ausgefahren.

Der Februar beginnt mit dem Höhepunkt der Saison, in Jaufental/Val Giovo (ITA) wird am 1. und 2. um Weltcup-Punkte gekämpft, während es am 3. und 4. Februar um Edelmetall geht. Die 30. FIL Europameisterschaften im Naturbahnrodeln sind die ersten Titelkämpfe der Allgemeinen Klasse auf der Tonnerboden-Bahn, nach der Junioren-EM 2021 und der Junioren-WM 2022.

Die Saison geht mit einem Doppelweltcup in Rumänien zu Ende: Nach dem fünften Weltcup am 15. und 16. Februar folgt auf der Bukovina-Bahn am 17. und 18. Februar das Weltcupfinale.

Juniorenweltcup

Der Juniorenweltcup macht im kommenden Winter in vier Orten Station. Los geht’s zum Jahresende am 30. und 31. Dezember auf der Winterleiten (AUT). Im Januar stehen zwei Rennen in Südtirol auf dem Programm, nach Ulten/Ultimo (ITA) am 4. und 5. Januar kehrt am 13. und 14. Latsch/Laces (ITA) in den internationalen Rennkalender zurück.

Der Juniorenweltcup geht mit dem Finale am 27. und 28. Januar in Umhausen zu Ende, im Februar folgt dann der Saison-Höhepunkt für die Nachwuchsrodler: Vom 9. bis 11. Februar werden auf der Winterleiten (AUT) die Juniorenweltmeister gekürt.

Die FIL Jugendspiele 2024 finden am 17./18. Februar in Prein an der Rax (AUT) statt.