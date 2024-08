Das Jubiläum ruft: Zum 25. Mal steht am Sonntag der Stettiner-Cup an

Von: luk

Moos in Passeier – Das lange Warten hat endlich ein Ende: Am Sonntag, 4. August steigt im hinteren Passeiertal ab 10 Uhr die 25. Ausgabe des Stettiner-Cups. Zum Vierteljahrhundert-Jubiläum halten die Veranstalter um OK-Chef Markus Raich an Bewährtem fest und treffen damit einmal mehr ins Schwarze: Rund 250 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer – alte Bekannte wie auch neue Gesichter – haben sich für den prestigeträchtigen Berglauf im Naturpark Texelgruppe angemeldet. Unter ihnen finden sich auch einige hochkarätige Anwärter auf den Sieg.

Den Stettiner-Cup haben sich viele Laufbegeisterte schon Monate vor dem Showdown rot im Kalender angestrichen. Zum einen ist die Strecke ein Highlight: Vom Parkplatz in Pfelders in der Gemeinde Moos in Passeier geht es die ersten fünf Kilometer bis zur Lazinser Alm noch recht gemütlich von dannen, dann aber zieht sich der Parcours steil hinauf. Auf den schmalen Serpentinen bis zur Stettiner Hütte auf 2875 Metern Meereshöhe pumpt dem ein oder anderen Teilnehmer das Laktat in die Beinmuskulatur. Umso stolzer können die Bergsportlerinnen und -sportler auf sich sein, wenn sie die Ziellinie bei der bekannten Schutzhütte überschreiten. Hinzu kommt das großartige Panorama, das einen beim 10 Kilometer langen und mit 1255 Höhenmetern bestückten Berglauf in den Hinterpasseirer Bergen erwartet.

Ein weiterer Faktor, der für den Berglauf spricht, ist die After-Race-Party, die nach dem Rennen auf der Stettiner Hütte stattfindet. Der Stettiner-Cup hat sich mit seinem familiären Umfeld und der herausragenden Organisation viele Stammteilnehmer erarbeitet. So vergessen die Läuferinnen und Läufer die schweren Beine beim gemütlichen Beisammensein schnell und es wird angestoßen, „geratscht“ und gelacht bis zu später Stunde. Kein Wunder also, dass die Veranstalter auch zur 25. Ausgabe keine großen Veränderungen eingeplant haben. „Eines können wir aber versprechen: Anders als in den vergangenen Jahren gibt es auf der Stettiner Hütte heuer auch Live-Musik zur After-Race-Party“, freuen sich die Veranstalter von der Bergrettung Moos.

Die Jubiläumsausgabe bringt einige Spitzenathleten ins Passeiertal

„Das Jubiläum ist natürlich auch für uns etwas Besonderes. In diesen 25 Jahren haben wir den Stettiner-Cup zu einem Berglauf-Fest gemacht. Wir sind stolz, dass wir nun diesen Meilenstein feiern dürfen“, kommentiert das Organisationskomitee. Dem Ruf des Stettiner-Cups sind auch zum Jubiläum wieder Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefolgt. Unter es mischen sich auch einige Spitzenläuferinnen und -läufer aus Südtirol und darüber hinaus ins Starterfeld. So haben sich bei den Herren bereits der Vorjahresdritte Samuel Demetz und der Schweizer Skibergsteiger Flurin Wehrli – er ist auch ein starker Bergläufer – eingeschrieben. Außerdem mit von der Partie: Lokalmatador Alexander Schweigl, der bis dato noch keine einzige Ausgabe verpasst hat. Bei den Damen steht bereits die Teilnahme von der „Grand Dame“ des Südtiroler Berglaufes und fünffacher Stettiner-Cup-Siegerin, Edeltraud Thaler, fest. Außerdem werden auch Irene Senfter (Lana/im Vorjahr Fünfte) und die Topläuferin vom SC Meran, Andrea Schweigkofler, am Sonntag beim Start um 10 Uhr in Pfelders eintreffen.

Sie dürfen sich nicht nur auf das garantierte Startpaket freuen, das mit verschiedensten Spezialitäten und Gadgets lokaler Betriebe befüllt ist, sondern auch auf eine herausragende Organisation. „Ich möchte mich jetzt schon bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die durch ihre unermüdliche Arbeit den Stettiner-Cup Jahr für Jahr ermöglichen. Auch den Sponsoren gilt mein Dank. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre das alles nicht machbar. Auf ein gelungenes Jubiläum! Wir können es kaum noch erwarten!“, so die Veranstalter von der Bergrettung Moos abschließend.