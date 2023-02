Das Programm für die Pond Hockey EM auf dem Ritten steht

Urform des Eishockeys in Klobenstein

Klobenstein – Etwas mehr als eine Woche muss noch verstreichen, ehe auf dem Ritten das nächste Eissport-Highlight über die Bühne gehen wird. Am Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar steigt auf dem Eisring vor der Ritten Arena nämlich die Europameisterschaft im Pond Hockey. Für dieses Turnier mit 54 teilnehmenden Teams aus fünf verschiedenen Nationen stehen nun sowohl der vorläufige Spielplan als auch das umfangreiche Rahmenprogramm fest.

Während die Rittner Buam SkyAlps – das Eishockey-Team vom sonnigen Südtiroler Hochpleateau – in der zweiten Februarwoche in der IHL Serie A um den Italienmeistertitel kämpfen, steigt parallel dazu auf dem weltbekannten Südtiroler Eisring in Klobenstein die Pond Hockey EM. Pond Hockey? Das ist dies die Urform des Eishockeys, bei der im Drei-gegen-Drei auf kleine Tore gespielt wird, ohne Torwart und ohne übermäßigen Körperkontakt. Deshalb benötigen die Eishockeyspieler – vom Amateur bis zum ehemaligen Profi – keine Schutzausrüstung. Dass die Europameisterschaft auf dem Ritten stattfindet, ist übrigens kein Novum: Die Ritten Arena ist bereits zum achten Mal Austragungsort der kontinentalen Titelkämpfe.

Dementsprechend erfahren ist auch das umtriebige Veranstalter-Team um OK-Präsident Alex Rottensteiner, das vor kurzem das Programm des renommierten und beliebten Events bekanntgab. Los geht es am Freitag, 10. Februar ab 13.00 Uhr, wenn die ersten Partien der Gruppenphase ausgetragen werden. Am Abend ist es die Band „Vollbluet“, die ab 21.00 Uhr im beheizten Festzelt den ersten Spieltag stimmungsvoll ausklingen lassen wird.

Auch den Kleinsten wird bei der Pond Hockey EM einiges geboten

Ab 10.00 Uhr geht es am Samstag, 11. Februar mit den nächsten Partien der Gruppenphase auf dem Eis weiter. Parallel dazu findet ab 11.00 Uhr ein Frühschoppen statt. Parallel dazu sind die Nachwuchs-Pond-Hockey-Cracks dran: Von 11.00 bis 14.00 Uhr findet das Kinder-Turnier statt, das ab 16.00 Uhr mit einer Kinder-Zaubershow abgerundet wird.

Ab 17.00 Uhr geht es bei der Europameisterschaft schließlich in die heiße Phase. In den spannenden Finalspielen wird um den begehrten Titel gekämpft. Um spätestens 20.00 Uhr dürfte der neue Champion feststehen, der gleich im Anschluss im Rahmen der Siegerehrung prämiert wird. Gefeiert – bis tief in die Nacht – wird auch bei der legendären EULE-Fete, die die European Pond Hockey Championship abschließt.