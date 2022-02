Das Regionalderby gehört den Weißroten

Bozen – Auch das Rückspiel des Regionalderby zwischen dem FC Südtirol und dem AC Trient gehört den Weißroten: Die Mannen von Mister Ivan Javorcic schlagen die Aquilotti in deren Stadio “Briamasco“ im Rahmen des noch nachzuholenden 22. Spieltags der Serie C (Kreis A) knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0). Als spielentscheidend in der live auf RaiSport übertragenen Mittwochabend-Partie erweist sich der sehenswerte Treffer von Rover aus der 56. Spielminute.

Durch diese wichtigen drei Punkte bleibt der FCS auch nach 28 Spieltagen ungeschlagen, nutzt gleichzeitig die Patzer der Konkurrenz vom Nachmittag und baut die Tabellenführung auf ganze zehn Punkte aus. Gegen die Gialloblù zeigen sich die Weißroten in Halbzeit eins einer äußerst intensiven und unterhaltsamen Partie gefährlicher, jedoch geht es ohne Tore zum Seitenwechsel. Tait und Co. kommen äußerst dominant aus der Kabine und erzielen in ihrer besten Phase nach einem Gatto-Ballgewinn durch einen sehenswerten wie wuchtigen Weitschuss von Rover aus knapp 20 Metern die 1:0-Führung (56.). Trient wird im Anschluss nur durch Bocalon (67.) gefährlich, weshalb die Weißroten ihren 21. Erfolg und ihr 22. Clean Sheet im 28. Spiel feiern und die Punkte 68, 69 und 70 in der laufenden Meisterschaft holen.

Derby Time – der FC Südtirol gastiert nach dem 0:0 zuhause gegen Pro Patria im Rahmen des Nachholspiels des 22. Spieltags der Serie C (Kreis A) als Tabellenführer beim auf Rang 11 liegenden AC Trient, welcher seinerseits am Wochenende Padua ein 2:2 abringen konnte.

Coach Carmine Parlato schickt die Gastgeber in einem 4-3-1-2-System in die Partie: vor Keeper Marchegiani bilden Carini, Trainotti, Dionisi und Simonti die Viererkette in der Abwehr; Nunes, Caporali und Belcastro agieren im Zentrum. Pasquato besetzt die Spielmacher-Position, hinter den beiden Spitzen Pattarello und Bocalon.

Mister Ivan Javorcic vertraut auch im Derby auf sein erprobtes 4-3-2-1: vor Torhüter Poluzzi bilden Fabbri, Zaro, Curto und De Col die defensive Viererkette; Broh, Gatto und Tait agieren im Dreier-Mittelfeld. Galuppini und Rover unterstützen Stoßstürmer Odogwu.

AC TRENTO – FC SÜDTIROL 0:1 (0:0)

AC TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Carini, Trainotti, Dionisi, Simonti; Nunes (58. Osuji), Caporali, Belcastro (73. Bearzotti); Pasquato; Pattarello (58. Barbuti), Bocalon (84. Chinellato)

Auf der Ersatzbank: Cazzaro, Pigozzo, Oddi, Scorza, Raggio, Ruffo, Vianni, Seno

Trainer: Carmine Parlato

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Curto, De Col; Broh, Gatto, Tait; Galuppini (66. Casiraghi), Rover (73. Beccaro); Odogwu (73. De Marchi)

Auf der Ersatzbank: Meli, Harrasser, Voltan, Fink, Fischnaller, Eklu, Heinz, H’Maidat

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Marco Monaldi (Macerata) | Die Assistenten: Francesco Cortese (Palermo) & Giacomo P. Poentini (Pesaro) | Vierter Offizieller: Francesco Lepizer (Verona)

TOR: 0:1 Rover (56.)

ANMERKUNGEN: klarer Nachthimmel, Temperaturen um 10°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Dionisi (ACT | 15.), Fabbri (FCS | 22.), Tait (FCS | 44.), Carini (ACT | 51.), Casiraghi (FCS | 77.),

Eckenverhältnis: 2-3 (2-2)

Nachspielzeit: 1min + 4min