Von: mk

Meran – An diesem Freitagabend war es wieder so weit: Im Rahmen der großen Sporthilfe Gala im Meraner Kurhaus hat das Tagblatt Dolomiten erneut die Sportlerin und den Sportler sowie die Mannschaft des Jahres gekürt. Bei den Männern holte sich Jannik Sinner als großer Stargast den Preis ab, bei den Frauen gab es ein riesengroßes Abschiedsgeschenk. Mehr lest ihr auf SportNews.bz!