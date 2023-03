„Das SKIDS Festival erinnert mich an früher“

Sterzing – In wenigen Wochen findet am Rosskopf in Sterzing eines der größten Südtiroler Kinderskifestivals statt.

Kinder aus verschiedenen Nationen werden Sport, Spiel und Spaß erleben – und Erinnerungen fürs Leben sammeln. Testimonial des Kinderskifestes ist der ehemalige Weltcupathlet Manfred Mölgg aus dem Gadertal. Er erklärt im Interview, warum er sich für die Jugend und „seinen“ Skisport einsetzt.

Manfred, vom 31. März bis 2. April findet am Rosskopf erstmals das „Skids – The Snow Festival“ statt. Kinder aus verschiedenen Nationen werden erwartet, um nicht nur Wettkampf, sondern auch Spiel und Spaß zu erleben. Sie sind das Testimonial der Veranstaltung. Was hat dich dazu veranlasst?

„Ich glaube an die Jugend, an die Kinder und ich wünsche mir nichts mehr, als dass der Skisport, also ‚mein‘ Sport, den Kindern Freude bereitet. Sie sollen sich an der frischen Luft bewegen, Spaß haben und sich spielerisch an den Sport herantasten. Viele Kinder mit ein und derselben Passion werden an den drei SKIDS-Tagen zusammenkommen, sich kennenlernen und sich Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang im Kopf bleiben. Ich habe bei vielen Rennen teilgenommen, in Erinnerung geblieben sind mir aber diejenigen, bei denen ich Spaß hatte – und das ‚SKIDS‘ erinnert mich an früher. Im Mittelpunkt steht einzig und allein der Spaß an der Sache.“

Die Veranstaltung findet heuer zum ersten Mal statt. Was erwartet die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern?

„Es wird einen Riesentorlauf geben, einen Parallel-Torlauf und ganz viel Rahmenprogramm – vom Seilziehen hin bis zum Umzug und vielen Spielen. Mit dabei auch einige Weltcupathleten, zu denen die Kinder als ihre Idole aufschauen. Das Teilnahmefeld wird international sein, was auch dazu dient, um Freundschaften zu knüpfen. Die Vereine und Athleten können zudem spektakuläre Preise gewinnen – weg vom Materialistischen, hin zu Erlebnissen. Beispielsweise gibt es etwa ein mehrtägiges Skicamp mit einem Weltcupathleten am Rosskopf oder ein Blick hinter die Kulissen eines Weltcuprennens und noch vieles mehr. Es wird auch ein Rahmenprogramm für Eltern geben, beispielsweise eine Podiumsdiskussion mit interessanten Persönlichkeiten aus der Sportwelt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.“

Sie selbst werden beim „SKIDS – The Snow Festival“ anwesend sein?

Natürlich werde ich auch selbst vor Ort sein. Ich werde die kleinen Teilnehmer anfeuern und stehe ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die das Potential hat, stetig zu wachsen, um zu einem Fixpunkt im Skikalender zu werden, bei dem die Ski-Helden von morgen am Start sind. Am meisten am Herzen aber liegen mir die Momente, die die Kinder an diesen drei Tagen in Sterzing erleben – sie bleiben nämlich ein Leben lang in Erinnerung.“

Weitere Informationen zum „SKIDS – The Snow Festival“ findet man auf skids-festival.com. Anmeldungen können ab sofort bis zum 19. März 2023 an info@skids-festival.com gesendet werden.