Das Special Olympics Südtirol-Team freut sich auf Welt-Winterspiele

08. März 2025 – 15. März 2025 in Turin

Von: Ivd

Turin – Special Olympics, die Organisation, die sich weltweit für Sport für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einsetzt, veranstaltet dieses Jahr die Welt-Winter-Spiele, die WORLD WINTER GAMES, von 08. März 2025 – 15. März 2025 in Turin.

Die Winterspiele finden seit 1977 statt und nahmen in Amerika ihren Anfang, auch zusammenhängend mit dem Engagement der ersten Präsidentin, Eunice Shriver-Kennedy, der Schwester des US-Präsidenten John F. Kennedy.

Das Team der Special Olympics Südtirol freut sich sehr, dass vier ihrer Athletinnen und Athleten bei den Winterspielen dabei sind. Diese heißen:

Martina Zambarda, eine junge Tänzerin, die das klassische Gymnasium abgeschlossen hat, die derzeit im Gastronomiebereich tätig ist. Ihre große Leidenschaft ist der Tanz, eine Sportart, die ihr große Erfüllung bringt. Überglücklich war sie, als sie am 14. März 2023 in Bardonecchia bei den Italienmeisterschaften den ersten Platz in der Kategorie Hip-Hop für Streetdance errang.

Laurin Schedereit, ist ein Sportler des SC Meran, ein begeisterter Allrounder. Er fährt Rad, schwimmt, tanzt und fährt vor allem Schi und Langlauf. Besonders gut liegen ihm die Kurven und daher ist Slalom seine Lieblingsdisziplin. Sport bedeutet für ihn, Freunde zu finden und mit ihnen gemeinsam etwas unternehmen zu können. Er arbeitet im Krankenhaus Meran.

Peter Schroffenegger gibt alles für den Sport, wo er äußerst vielfältig unterwegs ist. Er ist begeisterter Ski- und Langläufer, Skitourengeher und Mountainbiker, Bergwanderer und Kletterer und auch mehrfacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften, Italienmeisterschaften und Landesmeisterschaften. Peter arbeitet in der Traumatologie am Krankenhaus Brixen.

Georg Verginers Behinderung ist Folge eines Arbeitsunfalls, eines Schädeltraumas. Nach langem Krankenhausaufenthalt, auch im Wachkoma, viel Rehabilitation gelang es ihm mit viel Kraft sich wieder erfolgreich einzubringen. Er arbeitet in einer Gärtnerei, fährt Schi, schwimmt und ist auch im musikalischen Bereich erfolgreich, u.a. an der Ziehharmonika.

„Für uns als Special Olympics Team Südtirol ist es eine große Freude, diese Athletinnen und Athleten nach Turin schicken zu können und wir sind sicher, ganz Südtirol wird ihnen die Daumen halten“, so Das Special Olympics Südtirol-Team.

Am 25. Februar 2025 findet der Community Run in Meran statt, ein Fackellauf von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr, um auf die Winterspiele aufmerksam zu machen. Abends wird es die Beleuchtung des Landhauses 1 aus diesem Anlasse geben.