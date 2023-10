Das Team Alpex gewinnt den DolomythiCup in Rimini

Rimini – Am Samstag ging der zwölfte DolomythiCup – Südtirols sportliche Segelregatta – vor der Küste Riminis zu Ende. Mit einem unerwarteten Ergebnis und einem Überraschungssieger: das Team Alpex mit den jungen Seglern Simon Folie, Hagen Niederkofler, Francesco Giuduceandrea und Matthias Pirrone holte sich mit acht Siegen in insgesamt neun Wettfahrten die begehrte DolomythiCup-Trophäe und damit die Goldmedaillen. „Wir haben uns ausführlich vorbereitet und sind ein gutes Team. Darauf kommt es beim Segeln an. Dank der richtigen Taktik und des Lesens der anderen Teilnehmer konnten wir bereits an der Startlinie überzeugen. Ich bin sehr stolz auf unser Team“, freut sich Simon Folie.

Platz zwei belegte das Team des SSV Bozen mit Skipper Stefan Laimer, Steuermann Markus Mayr, Arnold Weis und Ivo Laimer, die in dieser Formation erstmals beim DolomythiCup an den Start gingen. Auf Platz drei segelte das Team vom Yacht Club Bozen mit Skipper Ulrich Kauer, Steuermann Jan Mair, Michael Pan und Martin Kusstatscher.

„Die Entscheidung den 12. DolomythiCup erstmals in Italien auszutragen, war genau die richtige“, freut sich ein sichtlich zufriedener OK Chef Edy Scherer. „Die J70 Boote haben den Teilnehmern auch bei Leichtwind alles abverlangt und wir haben wirklich spannende Wettfahrten gesehen.“ Auch Regattaleiter Francesco Ivaldi – mehrfacher italienischer Meister in der 470er Klasse – überzeugten die Südtiroler Segelteams: „das Niveau war erstaunlich hoch, vor allem auf den ersten drei Plätzen. Ich wusste nicht, dass es in Südtirol so begabte Segler gibt“, meinte der ehemalige Europameister.

Im nächsten Jahr soll der DolomythiCup wieder im Ausland stattfinden. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen für Südtirols Seglerinnen und Segler.