De Nigro und Haselrieder beim BOclassic Ladurner Volkslauf nicht zu knacken

Von: lup

Bozen – Mit dem BOclassic Ladurner Volkslauf lassen Hunderte Hobbyathletinnen und -athleten das alte Jahr laufend ausklingen und starten damit in die neue Top7-Laufserie. So war es auch am Dienstag im Vorfeld der Eliterennen des 50. Bozner Silvesterlaufs. Mit dem Brixner Euan De Nigro und Greta Haselrieder aus Bruneck entschieden zwei namhafte Südtiroler Ausdauersportler den 5km langen Wettkampf der Amateure für sich.

Auf dem 1,25 km langen Rundkurs im Bozner Stadtzentrum mit Start und Ziel auf dem Waltherplatz, den die Teilnehmenden vier Mal zurücklegen mussten, setzte sich Euan De Nigro in beeindruckender Manier durch. Der 20-jährige Brixner Triathlet ging von Beginn an sein Tempo, vergrößerte auf jeder weiteren Schleife seinen Vorsprung und setzte sich am Ende souverän in 14.51 Minuten durch. „Ich lebe jetzt in Spanien, wo ich ideale Bedingungen zum Triathlon-Training habe. Über die Feiertage bin ich zu Hause in Südtirol und diesen Lauf habe ich als schnelle Trainingseinheit genutzt. Ich bin natürlich sehr froh über diesen Sieg und freue mich jetzt auf das neue Jahr und auf die nächsten Aufgaben“, sagte De Nigro im Ziel.

Die Ränge zwei und drei belegten Athleten aus Bormio. Matteo Bradanini und Massimiliano Zanaboni gingen fast zeitgleich über die Ziellinie und wiesen am Ende einen Rückstand von 51 Sekunden auf De Nigro vor. Der Bozner Lokalmatador Khalid Jbari, der bis zirka Hälfte des Rennens erster De-Nigro-Verfolger war, belegte den fünften Rang.

Haselrieder ebenfalls mit einem Start-Ziel-Sieg bei den Damen

Bei den Damen war Greta Haselrieder die schnellste Athletin. Die Brunecker Ärztin bewältigte die 5km im Zentrum Bozens in 17.49 Minuten und feierte damit ihren ersten Sieg beim BOclassic Ladurner Volkslauf, den die 27-jährige Athletin des Südtiroler Laufvereins im vergangenen Jahr an zweiter Stelle beendet hatte. Auf Platz zwei bei der diesjährigen Ausgabe landete die Lombardin Giulia Sommi, die heuer Anfang des Jahres bei den Marathon-Italienmeisterschaften Rang drei belegt hatte (+32 Sekunden). Das Podium komplettierte die Belluneserin Francesca Comiotto (+53 Sekunden).

„Ich hätte mir nie erwartet, dass ich den BOclassic Ladurner Volkslauf heute gewinne. Es ist ein sehr gutes Ende von 2024, das für mich sehr gut verlaufen ist. Und mit diesem Sieg starte ich nun umso motivierter ins neue Jahr und in eine neue Saison“, strahlte Greta Haselrieder im Ziel.

Insgesamt waren 510 Athletinnen und Athleten aus 15 verschiedenen Nationen für den BOclassic Ladurner Volkslauf 2024 gemeldet, der heuer zum 21. Mal ausgetragen wurde. Die Top7-Laufserie legt nun eine etwas längere Pause ein. Sie wird Anfang Mai mit den Teroldego Events im Trentino fortgesetzt.

Ergebnisse 21. BOclassic Ladurner Volkslauf

Männer:

1. Euan De Nigro ITA/SG Eisacktal 14.51

2. Matteo Bradanini ITA/DK Runners Milano 15.42

3. Massimiliano Zanaboni ITA/Atl. Valli Bergamasche Leffe 15.42

4. Davide Angilella ITA/Atl. Franciacorta Oxyburn 15.58

5. Khalid Jbari ITA/Athletic Club 96 Alperia 16.03

Frauen:

1. Greta Haselrieder ITA/Südtiroler Laufverein 17.49

2. Giulia Sommi ITA/Cus Pro Patria Milano 18.21

3. Francesca Comiotto ITA 18.42

4. Sophie Maschi ITA/LC Bozen 18.44

5. Tanja Scrinzi ITA/SG Eisacktal 18.53

Top7-Serie 2025, alle Lauf-Events im Überblick:

Samstag, 3. Mai 2025: Teroldego Events 2025

Sonntag, 6. Juli 2025: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 12. Juli 2025: Reschenseelauf

Samstag, 30. August 2025: Südtiroler Erdäpfllauf

Sonntag, 28. September 2025: Soltn Run

Samstag, 18. Oktober 2025: AgeFactor Run Branzoll und Siegerehrung Top7-Serie 2025