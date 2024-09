Debüt der Weißroten endet in Auswärtssieg

Von: ka

Montecchio Emilia/Bozen – Im Rahmen des 1. Spieltags von Kreis A siegt die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol, heuer unter der Leitung von Mister Matteo Abbate, mit 1:0 bei der Reggiana – als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Rottensteiner aus der 32. Spielminute

Meisterschaftsauftakt geglückt für die Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol in Kreis A der gleichnamigen Liga: im Rahmen des 1. Spieltags besiegt die Formation unter der Leitung von Mister Matteo Abbate im Centro Sportivo Notari von Montecchio Emilia die Reggiana auswärts mit 1:0 (1:0). Als spielentscheidend erweist sich dabei der Treffer von Kapitän und Verteidiger Rottensteiner, der in der 32. Minute den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken kann. Die Führung geht zu jenem Zeitpunkt in Ordnung, sind es in Halbzeit eins doch die Gäste, die sich tonangebend zeigen und die besseren Torchancen verbuchen.

Die zweite Spielhälfte ist ausgeglichen, wird jedoch früh von einer längeren Unterbrechung gekennzeichnet: in Minute 47 wird die Partie angehalten, da sich Heimkeeper Donelli schwerer verletzt hat, auf einer Trage abtransportiert und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden musste. Am Ende werden ganze 17 Minuten nachgespielt, es bleibt jedoch beim knappen Auswärtserfolg für den FCS, der jedoch aufgrund der schwereren Verletzung zur Nebensache avancierte.

REGGIANA – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

REGGIANA: Donelli (61. De Falco), Zingone, Maggiore, Pigati (90 + 1. Penta), Paterlini, Meringolo, Camara, Tessitori (90 + 14. Mahrani), D’Angelo, Legati (90 + 14. Campaniello), Yamoah (46. Natale)

Auf der Ersatzbank: Ferretti, Agnesini, Silipo, Sula, Fontanini

Trainer: Matteo Centurioni

FC SÜDTIROL: Arlanch, Sabatini, Rottensteiner, Vallana, Gander, Fois, Hofer (90 + 2. Bahaj), Brik (90 + 2. Mahlknecht), Ndongue (90 + 16. Gabos), Padovani (80. Fiorini), Testa

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Capacci, Halili, Kofler, Paternoster, Ceschini, Perin, Gamper

Trainer: Matteo Abbate

SCHIEDSRICHTER: Davide Cerea (Bergamo) | Matteo Taverna (Bergamo) & Ionut Eusebiu (Lecco)

TOR: 0:1 Rottensteiner (32.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Tessitori, Pigati, Meringolo (REG) / Vallana (FCS)