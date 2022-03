Den nÃ¤chsten Sieg im Visier

Bozen – Für den SSV Loacker Bozen Volksbank steht am Freitag das nächste Nachholspiel in der Serie A Beretta an. Um 19.30 Uhr wird auswärts gegen Triest die Partie des 15. Spieltags nachgeholt. Gegen den italienischen Rekordmeister zielt die Truppe von Mario Sporcic wieder auf den nächsten Sieg.

„Wir denken von Spiel zu Spiel, es stehen noch sechs Partien in der Serie A aus“, gibt Trainer Sporcic den Ton an. Seine Mannschaft hat sich in den letzten Spielen in eine gute Ausgangslage gebracht und würde mit einem Sieg in Triest sogar den sechsten Tabellenplatz einnehmen. „Aber daran wollen wir nicht zu viel denken. Wichtig ist, dass wir eine gute Leistung bringen und die Saison ordentlich zu Ende spielen“, sagt Sporcic.

Freuen dürfen sich die Weiß-Roten über die Rückkehr ihres Kapitäns. Dean Turkovic ist nach seiner Muskelverletzung nämlich wieder einsatzfähig. „Natürlich kann ich ihn noch nicht so viele Aufgaben auf dem Feld übergeben wie zuvor. Aber er wird gegen Triest wieder Spielzeit bekommen“, sagt Sporcic. In den letzten Spielen hat der Bozner Leistungsträger zwar bitter gefehlt, der SSV Loacker Bozen Volksbank hat sich aber dennoch bewiesen und in vier Spielen zwei Siege eingefahren.

Gegen Triest sollen die nächsten zwei Punkte hinzukommen. Der Rekordmeister aus Friaul-Julisch Venetien befindet sich mit dem zehnten Platz derzeit in der Playout-Zone. „Sie müssen dringend punkten. Deshalb wird es ein richtig schwieriges Spiel für uns, wir werden uns an ihnen sicher die Zähne ausbeißen“, ist sich Sporcic jetzt schon sicher. Anpfiff ist am Freitagabend um 19.30 Uhr, die Partie wird für alle Interessierten auf www.elevensports.it per kostenlosem Livestream übertragen.

Serie A Beretta, Nachholspiel 15. Spieltag:

Triest – SSV Loacker Bozen Volksbank

Die Tabelle:

1. Junior Fasano 33 Punkte/19 Spiele

2. Conversano 28/17

3. Raimond Sassari 27/17

4. Pressano 27/18

5. SSV Brixen 24/17

6. Alperia Meran 20/19

7. SSV Loacker Bozen Volksbank 19/18

8. Cassano Magnago 15/19

9. Sparer Eppan 13/18

10. Triest 12/17

11. Carpi 9/18

12. Secchia Rubiera 5/18

13. Teamnetwork Albatro 2/19