Denver und Tampa Bay holen sich letzte NFL-Play-off-Tickets

Von: APA/dpa/Reuters

Die Denver Broncos und die Tampa Bay Buccaneers haben sich die letzten zwei noch offenen Tickets für die Play-offs in der National Football League (NFL) gesichert. Die Broncos besiegten den amtierenden Superbowl-Champion Kansas City Chiefs, der ohne seine Stars antrat, mit 38:0. Die “Bucs” gewannen mit einem 27:19-Heimerfolg die NFC South-Division. Die Detroit Lions schlugen im NFC-Topspiel die Minnesota Vikings 31:9 und haben damit in der ersten Play-off-Runde spielfrei.

Die Broncos erreichten nach dem Kantersieg über die Chiefs erstmals seit 2016 wieder die Play-offs. Vor neun Jahren hatte Denver die Superbowl 50 gewonnen. Kansas City verlor ohne die erste Garde um Quarterback Patrick Mahomes zum ersten Mal seit 2012 wieder zu null, hatte jedoch schon vor dem Spiel den Spitzenplatz der AFC sicher und damit ein Freilos in der ersten Runde in der Tasche. Denver muss am kommenden Sonntag bei den Buffalo Bills antreten.

Play-off-Paarungen der 1. Runde fix

Die Buccaneers wiederum empfangen am gleichen Tag (Ortszeit) die Washington Commanders. Einen historischen Meilenstein erreichte Bucs-Receiver Mike Evans, der 31-Jährige fing gegen die New Orleans Saints neun Bälle für 89 Yards und knackte damit in seiner elften Saison in Folge die Marke von 1.000 Receiving Yards. So oft nacheinander war das zuvor nur NFL-Legende Jerry Rice gelungen.

Im Kampf um den NFL-Titel kommt es in der ersten Runde am Samstag (Ortszeit) zum Schlager zwischen den Erzrivalen Baltimore Ravens und den Pittsburgh Steelers. Ebenfalls am Samstag im Einsatz sind die Houston Texans gegen die Los Angeles Chargers. Die weiteren Duelle lauten Philadelphia Eagles gegen die Green Bay Packers (Sonntag) sowie die Los Angeles Rams gegen die Vikings (Montag/Ortszeit).

Patriots feuern Trainer Mayo

Die New England Patriots setzten unterdessen ihren Cheftrainer vor die Tür. Der frühere NFL-Seriensieger gab kurz nach dem 23:16 gegen die Bills bekannt, dass Coach Jerod Mayo das Team nach nur einer Spielzeit verlassen muss. Aus 17 Spielen holte der 38-Jährige lediglich vier Siege. Medienberichten zufolge gilt Mike Vrabel als Nachfolge-Kandidat. Durch den Sieg gegen die Bills verpassten die Patriots den Nummer-eins-Pick im Spieler-Draft 2025. Das Erstwahlrecht haben nun die Tennessee Titans.

Seinen Job behalten darf hingegen Shane Steichen, der Headcoach von Bernhard Raimann bei den Indianapolis Colts. Clubeigentümer Jim Irsay sagte, er habe weiter Glauben in Steichen sowie General Manager Chris Ballard, 2025 für die nötigen Verbesserungen zu sorgen. Irsay war aber vom Saison-Abschneiden der Colts enttäuscht. “In dieser Stadt gibt es einen hohen Standard für unser Team und für jeden, der mit dem Hufeisen auf dem Feld steht. Die Erwartung ist, unsere Division zu gewinnen und um die Meisterschaft zu kämpfen.” Indianapolis hatte die Play-offs mit einer Bilanz von acht Siegen und neun Niederlagen zum vierten Mal in Folge verpasst.