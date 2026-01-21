Der Countdown für die Alpin Rodel EM 2026 läuft

Von: mk
Laas – Auf der 850 Meter langen Naturrodelbahn „Gafair“ am Rande des Nationalparks Stilfser Joch wurden zuletzt im Februar 2022 die Europameisterschaften ausgetragen. Nach vier Jahren geht es bei den 31. FIL Europameisterschaften im Alpin Rodeln vom 23. bis 25. Januar 2026 erneut um Gold, Silber und Bronze.
Laas/Lasa (FIL/21.01.2026) Mit einem entspannten „alles gut“ beantwortete am Dienstag Rennleiter Günther Staffler die obligatorische Frage nach dem Zustand der Bahn, nachdem am vergangenen Wochenende nahezu durchgehend Plusgrade gemessen wurden. Insgesamt vier Medaillenentscheidungen in den Kategorien Einsitzer Damen, Einsitzer Herren, Doppelsitzer und Teambewerb stehen auf dem Programm.
Von den Titelverteidigern (Jaufental 2024) sind nur die Doppelsitzer Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) noch aktiv, Evelin Lanthaler und Patrick Pigneter (beide ITA) sind inzwischen in Rodel-Rente, Lanthaler/Pigneter sicherten sich 2024 außerdem EM-Gold im Teambewerb.
Großer Kreis der Medaillenanwärter
Der vor Beginn der Saison 2025/2026 vollzogene Generationenwechsel macht Prognosen extrem schwierig, zu groß ist der Kreis der Medaillenanwärter. Allein im Einsitzer der Herren gab es in den ersten drei Rennen immer unterschiedliche Sieger (Daniel Gruber (ITA) Winterleiten 1, Fabian Achenrainer (AUT) zeitgleich mit Alex Oberhofer (ITA) Winterleiten 2, Hannes Unterholzner (ITA) Passeiertal). Einzig Gruber stand nach seinem Sieg in Deutschnofen zwei Mal ganz oben am Podest.
Im Einsitzer der Damen zählt Riccarda Ruetz (AUT) mit drei Saisonsiegen zur Gold-Favoritin, einen Saisonsieg am Konto hat Lokalmatadorin Nadine Staffler (ITA), die im Vorjahr beim Weltcup auf ihrer Heimbahn am Podest stand.
Im Doppelsitzer läuft alles auf einen Dreikampf zwischen den Titelverteidigern Pichler/Edlinger, den amtierenden Weltmeistern Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) und Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) hinaus.
Die Bestenliste
Erfolgreichste Athleten in der Geschichte der Europameisterschaften (seit 1970 in Kapfenberg) sind im Einsitzer Damen Evelin Lanthaler (ITA) und Ekaterina Lavrenteva (RUS) mit je fünf Goldmedaillen, Patrick Pigneter (ITA) mit vier Goldmedaillen im Einsitzer Herren, und im Doppelsitzer führen Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) mit fünf Goldmedaillen die ewige Bestenliste an. Erfolgreichstes Land mit insgesamt 42 Goldmedaillen ist Italien, vor Österreich (33), Russland (7) und Polen (1).
Das Programm
Freitag, 23.01.2026
18.30 Uhr: Technisches Meeting
19.00 Uhr: Mannschaftsführersitzung
Samstag, 24.01.2026
9.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen/Einsitzer Herren
10.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen/Einsitzer Herren
12.00 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer
13.00 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer
18.00 Uhr: Rodlermesse mit Rodlersegen, Eröffnungsfeier auf dem Dorfplatz
Sonntag, 25.01.2026
9.30 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer
9.45 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen
10.15 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren
11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie
11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie
13.00 Uhr: Teambewerb, anschließend Siegerehrungen
