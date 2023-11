Der Eisring in der Ritten Arena ist bereit für den Junioren-Weltcup

Klobenstein – An diesem Wochenende ist es so weit: Auf dem Eisring der Ritten Arena in Klobenstein steigt am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember der Junioren-Weltcup im Eisschnelllauf. Sage und schreibe 258 Athletinnen und Athleten aus nicht weniger als 27 Nationen werden sich dann auf der schnellen Freiluft-Anlage auf dem Südtiroler Hochplateau um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung gegenüberstehen.

Es ist das große Highlight dieses Winters auf der Anlage der Ritten Arena und dementsprechend motiviert sind auch die Veranstalter: „Ich bin stolz auf mein Team und das Organisationskomitee, das keine Mühen gescheut hat, um dieses Event zu uns auf den Ritten zu bringen“, freut sich Adelheid Ramoser, die Vize-Sektionsleiterin Eisschnelllauf von Ritten Sport. „Besonders glücklich sind wir darüber, dass die Athletinnen und Athleten bereits am Montag, 27. November angereist sind, um auf unserem Eisring zu trainieren.“

Die Anlage ist bereits seit dem 16. November in Betrieb und wird täglich von den Rittner Eisschnellläuferinnen und -läufern genutzt. Außerdem fand auch schon ein Grand Prix statt, der mit Bravour abgewickelt wurde und als Generalprobe für den Junioren-Weltcup diente. Seit Montag kann man nun auch zahlreiche Kufensportlerinnen und -sportler in den Rennanzügen ihres Nationalteams erkennen, die auf dem Eisring ihre Runden drehen. Immerhin stammen die über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 27 verschiedenen Nationen. Neben zahlreichen europäischen Verbänden sind auch die Nationalmannschaften aus China, Kolumbien, Taiwan oder der USA vor Ort. Die Hotels auf dem Ritten sind dementsprechend allesamt ausgebucht, was auch den Rittner Tourismussektor freuen dürfte.

Drei Rittner Talente greifen ins Geschehen ein

Neben den internationalen Teilnehmern werden auch drei Rittner ab Samstag auf dem heimischen Eisring um Weltcup-Punkte kämpfen. Maybritt Vigl ist die wohl bekannteste unter ihnen. Die 19-Jährige hat schon an zahlreichen internationalen Wettkämpfen teilgenommen und ist amtierende U19-Mehrkampf-Italienmeisterin. Außerdem werden auch die Geschwister Romedius und Carmen Thurner mit am Start sein, wobei der 21-jährige Romedius in der Kategorie Neo-Senior und die 19-jährige Carmen wie auch Vigl bei den Juniorinnen antreten werden.

Das Programm für den Junioren-Weltcup steht ebenfalls bereits fest: Am Freitag, 1. Dezember findet ab 18.00 Uhr die Ziehung der Startreihenfolge statt. Sportlich los geht es am Samstag, 2. Dezember ab 10.00 Uhr mit den Distanzen über 1000 und 3000 Metern sowie der Mixed-Team-Staffel. Am Sonntag stehen ab 9 Uhr die Qualifikationen im Massenstart an, gefolgt von den Distanzen über 500 und 1500 Meter, sowie dem abschließenden Finale im Massenstart.

Junioren-Weltcup im Eischnelllauf, Ritten, das Programm:

Freitag, 1. Dezember:

16.00 Uhr: Teamleiter-Treffen

18.00 Uhr: Ziehung der Startreihenfolge

Samstag, 2. Dezember:

10.00 Uhr: 1000 Meter Damen

13.00 Uhr: 1000 Meter Herren

17.30 Uhr: Mixed-Staffel

Sonntag, 3. Dezember:

9.00 Uhr: Halbfinale Massenstart

10.00 Uhr: 500 Meter Damen und Herren

14.30 Uhr: 1500 Meter Damen und Herren

18.00 Uhr: Finale Massenstart