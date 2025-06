Der FC Ingolstadt 04 kommt wieder nach Latsch

Von: luk

Latsch – Wie auch im vergangenen Jahr absolviert der deutsche Fußballdrittligist FC Ingolstadt 04 in dieser Spielzeit wieder die Saisonvorbereitung im Sportdorf Latsch.

Vom 13. bis 20. Juli 2025 schlagen die Schanzer erneut ihr Trainingslager im Vinschgau auf. Die abgelaufene Spielzeit beendete der bayerische Fußballklub auf dem zehnten Tabellenplatz. Über weite Teile der Saison waren die „Schwarz-Roten“ im Kampf um den Aufstieg mit dabei.

Im Sommer 2024 war Ingolstadt erstmals zu Gast in Latsch. Trainerin Sabrina Wittmann, die als erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball für ein Novum sorgte, und Co. fanden beste Bedingungen vor. Dabei stand in Latsch auch ein Testspiel gegen eine lokale Vinschger Amateur-Auswahl an, die Profis siegten problemlos mit 9:0.

Der FC Ingolstadt 04, der 2004 aus einer Fusion zwischen dem MTV und dem ESV Ingolstadt entstand und von 2015 bis 2017 in der Bundesliga spielte, will mittelfristig zurück in die zweite Liga. Detail am Rande: Der FCI war der erste Aufsteiger, der in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gleich drei Auswärtspartien am Stück gewinnen konnte. Den ersten Heim-Treffer in der deutschen Beletage markierte Pascal Groß gegen Eintracht Frankfurt, ein Moment für die schwarz-roten Geschichtsbücher an jenem 3. Oktober 2015.

In Latsch soll der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Auch Testspiele sind in Planung. Informationen hierzu werden zeitnah bekannt gegeben.