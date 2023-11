Der FC Südtirol empfängt Pisa

Bozen – Noch ein letztes Meisterschaftsspiel, bevor die Serie B eine erneute Länderspielpause einlegt. Die Weißroten wollen die bevorstehende Partie gegen Pisa nutzen, um die Niederlage beim Tabellenführer Parma wettzumachen. Ausgetragen wird die Begegnung des 13. Spieltags am Samstag, den 11. November im Bozner Drusus-Stadion. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

In der Tabelle liegen Kapitän Tait und Co zurzeit auf dem neunten Tabellenplatz (16 Zähler). Nach den tollen Erfolgen gegen die letztjährigen Serie A-Vereine Cremonese und Sampdoria musste sich der FCS am vergangenen Wochenende in Parma mit 2:0 geschlagen geben. Zu Gast beim Tabellenführer zeigten die Weißroten eine couragierte Leistung, konnten aber keine Punkte mit nach Hause nehmen. Im Laufe der Partie zog sich Rover eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu und fällt deshalb bis auf Weiteres aus. Neben Lunetta, der sich gerade von dem Eingriff am Fußgelenk erholt, fallen auch Siega und Shiba verletzt aus.

Pisa im Formcheck

Die Toskaner haben in den ersten zwölf Ligaspielen 13 Punkte eingefahren und liegen damit auf Rang 14 des Klassements. Acht dieser Zähler holte Pisa bei Gastspielen, was bedeutet, dass die Mannschaft von Coach Aquilani in der Fremde einen stärkeren Trend aufweist. Am vergangenen Wochenende spielten die Schwarz-Blauen vor heimischer Kulisse 1:1 gegen Como. In diesem Spiel wie auch in vielen anderen ließ Aquilani seine Mannschaft in einem 4-2-3-1-System spielen.

Gleich zwei Flügelspieler von Pisa zogen sich zu Beginn der Saison schwere Knieverletzungen zu. Der Franzose Matteo Tramoni erlitt einen Kreuzbandriss, Marco D’Alessandro eine Seitenbandverletzung im linken Knie.

Der Trainer

Nach den Erfolgen mit den Junioren von Fiorentina, mit denen er drei Mal den Italienpokal und zwei Mal den Supercup gewonnen hatte, startete Alberto Aquilani im Sommer in sein erstes Trainer-Abenteuer im Profifußball. Als ehemaliger Mittelfeldspieler bringt er alle Voraussetzungen mit, um auch als Übungsleiter erfolgreich zu sein. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Jugendsektor von Roma, für deren Profimannschaft er rund 150 Pflichtspiele bestritt. In jungen Jahren gewann Aquilani mit der italienischen U19-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Liechtenstein. Nach seinem Abgang aus der Hauptstadt war der Römer unter anderem für Liverpool, Juventus, Milan und Fiorentina im Einsatz. Mit den „Azzurri“ nahm er an der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz teil. Für die Nationalmannschaft absolvierte er insgesamt 38 Spiele, in denen er auch fünf Treffer erzielte.

Schlüsselspieler

Miguel Veloso. Der 37-jährige Portugiese ist ohne Zweifel der prominenteste Namen im Kader von Pisa. Der zentrale Mittelfeldspieler war in seiner Karriere für hochkarätige Vereine wie Sporting Lissabon, Genoa, Dinamo Kiew und Hellas Verona im Einsatz. In Portugal und in der Ukraine holte Veloso mehrere nationale Titel und bestritt unter anderem 29 Spiele in der Champions League.

Mattia Valoti. Der Sohn des ehemaligen FCS-Sportchefs hat im Laufe seiner Karriere mehr als 100 Pflichtspiele in der Serie A sowie in der Serie B bestritten. Großgeworden im Jugendsektor von Albinoleffe und Milan, streifte er sich anschließend das Trikot von Hellas Verona, Livorno, Pescara, Spal und Monza über. Mit drei Ligatreffern ist Valoti, der unter anderem am vergangenen Wochenende gegen Como traf, derzeit der beste Torschütze in den Reihen von Pisa.

Jan Mlakar. Der slowenische Nationalspieler, der seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor von Fiorentina erhalten hatte, wechselte im Sommer von Hajduk Split in die Toskana. Für den kroatischen Spitzenclub erzielte der Mittelstürmer im Vorjahr 14 Pflichtspieltreffer. Vor seinem Wechsel nach Split ging er für NK Maribor in Slowenien und die Queens Park Rangers in der Championship (2. Liga Großbritanniens) auf Torjagd.

Alte Bekannte

Mit Andrea Cisco (2021/22 und 2022/23), Nicholas Siega (2019-2022) und Andrea Cagnano (2017/18) stehen beim FC Südtirol derzeit drei ehemalige Spieler von Pisa unter Vertrag. Für die Schwarz-Blauen stürmt hingegen Ettore Gliozzi, der im Biennium 2015-2017 25 Treffer für die Weißroten erzielte.

Die FCS-Bilanz gegen Pisa

2 Siege ǀ 0 Unentschieden ǀ 0 Niederlagen

Am 14. Februar 2002 wurde in Bozen ein Freundschaftsspiel zwischen den U18-Nationalmannschaften von Italien und Deutschland ausgetragen. Vor dem Match fand die feierliche Benennung der beiden Tribünen nach Christian Zanvettor und Albano Canazza statt. Neben Teamchef Paolo Berrettini nahm auch Kapitän Alberto Aquilani an der Veranstaltung teil.

Der Unparteiische

Das Match zwischen dem FC Südtirol und Pisa wird von Herrn Manuel Volpi aus der Sektion Arezzo geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Emanuele Prenna (Molfetta) und Francesco Luciani (Mailand) sowie der 4. Offizielle Valerio Grezzini (Siena). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Marco Di Bello (Var; Brindisi) und Rodolfo Di Vuolo (Avar; Castellamare di Stabia).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Rai 1 („Tutto il calcio“), Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

13. SPIELTAG SERIE B 2023/24

Freitag, 10. November

20.30 Uhr: Venedig-Catanzaro

Samstag, 11. November

14.00 Uhr: Ascoli-Como

14.00 Uhr: Cosenza-Reggiana

14.00 Uhr: Feralpisalò-Bari

14.00 Uhr: FC Südtirol-Pisa

16.15 Uhr: Modena-Sampdoria

Sonntag, 12. November

16.15 Uhr: Lecco-Parma

16.15 Uhr: Palermo-Cittadella

16.15 Uhr: Spezia-Ternana

16.15 Uhr: Brescia-Cremonese