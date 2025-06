Der FC Südtirol setzt auf Kontinuität und Vertrautheit

Von: mk

Ridnaun – Die Profis des FCS werden sich vom 13. bis zum 26. Juli im Norden Südtirols aufhalten, um sich auf ihre vierte aufeinanderfolgende Serie B-Meisterschaft vorzubereiten. Als Hauptquartier des Trainingslagers dient das Hotel Almarett, Teil der renommierten Schneeberg Hotels, während die Trainingseinheiten in der bestens ausgestatteten Sportzone von Stange bei Ratschings abgehalten werden.

Für den FC Südtirol beginnt die Saison 2025/26 – wie bereits in den Vorjahren – im idyllischen Ridnauntal. Auch im Sommer 2025 hat sich der Verein dazu entschieden, sein Trainingslager an jenem Ort abzuhalten, an dem in den vergangenen 13 Jahren enge, vertrauensvolle Partnerschaften und langjährige Freundschaften entstanden sind.

Die Profimannschaft der Weißroten wird sich vom 13. bis zum 26. Juli im malerischen Ridnauntal auf die bevorstehende Serie B-Meisterschaft vorbereiten. Als Hauptquartier des Sommertrainingslagers dient das Hotel Almarett der Familie Kruselburger, die den FC Südtirol bereits zum 14. Mal in Folge in den renommierten „Schneeberg Hotels“ mit ihrer geschätzten Gastfreundschaft willkommen heißt. Die Trainingseinheiten finden – wie in den vergangenen Jahren – in der bestens ausgestatteten Sportzone von Stange bei Ratschings statt.

Zwischen dem FC Südtirol und dem Ridnauntal ist im Laufe der Jahre eine enge Verbindung gewachsen, die weit über das alljährliche Sommertrainingslager hinausreicht. Dank vielfältiger Synergien erstreckt sich die Zusammenarbeit über das gesamte Jahr hinweg. Neben der bewährten Partnerschaft mit den Schneeberg Hotels pflegen die Weißroten seit geraumer Zeit auch eine enge Kooperation mit Ratschings Tourismus – dem zentralen Akteur in der touristischen Entwicklung und Bewerbung der malerischen Ferientäler Ratschings, Ridnaun und Jaufental. Zudem zählt der FC Südtirol die Panorama-Kabinenbahn Ratschings-Jaufen zu seinen geschätzten Partnern. Aufmerksamen FCS-Fans wird nicht entgangen sein, dass die Bergbahn im weitläufigen Wander- und Skigebiet auch als „Back Jersey Sponsor“ auf den Auswärtstrikots der Profimannschaft präsent ist.

Die zahlreichen Anhängerinnen und Anhänger, die den FC Südtirol alljährlich ins Trainingslager begleiten, dürfen sich auf vielfältige Freizeitmöglichkeiten in Ratschings freuen. Abseits der Trainingseinheiten lädt die Umgebung mit einem breit gefächerten Angebot zum Erkunden und Verweilen ein – ob sportlich-aktiv, genussvoll und entspannt, kulturell interessiert oder kulinarisch begeistert: In Ratschings findet sich für jede und jeden das Passende.