Der FC Südtirol verpflichtet Torwart Marius Adamonis

Von: mk

Bozen – Marius Adamonis ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit Catania auf eine Leihgabe bis zum 30. Juni 2025, die bei Erreichen des Klassenerhalts in eine verpflichtende Übernahme des 27-jährigen Torwarts übergeht, geeinigt.

Geboren am 13. Mai 1997 in Panevėžys (Litauen), bestritt der 1,91 Meter große Schlussmann seine ersten Spiele im Erwachsenenfußball für Atlantas Klaipėda in Litauen. Nachdem Adamonis im Jänner 2016 zwischenzeitlich zu Bournemouth nach England gewechselt war, wurden seine Spielrechte im August desselben Jahres von Lazio erworben. Binnen weniger Wochen konnte er sich einen Stammplatz in der „Primavera“ der Römer erkämpfen und wurde anschließend mehrfach in den Serie-A-Kader der „Biancocelesti“ einberufen.

Im Sommer 2017 wechselte Adamonis auf Leihbasis zu Salernitana in die Serie B, wo er insgesamt sieben Begegnungen in der Meisterschaft und zwei im Italienpokal bestritt. Die Saison 2018/19 verbrachte er auf Leihbasis bei Casertana in der Serie C, während er in der darauffolgenden Spielzeit für Catanzaro und anschließend für Sicula Leonzio in der dritten Liga zum Einsatz kam.

Im Oktober 2020 wechselte Adamonis ein zweites Mal auf Leihbasis von Lazio zu Salernitana, für die er drei Ligaspiele bestritt und unter der Leitung von Fabrizio Castori den historischen Aufstieg in die Serie A feiern konnte.

Nachdem er in den Saisons 2021/22 und 2022/23 als dritter Torwart Teil des Serie A-Kaders von Lazio war, wechselte Adamonis im August 2023 zu Perugia in die Serie C. Für den Traditionsverein aus Umbrien bestritt der 27-Jährige 33 Meisterschaftsspiele und drei Playoff-Begegnungen. Im vergangenen Sommer wurden seine Spielrechte fest von Drittligist Catania erworben. Im Dress der Sizilianer absolvierte er in der Hinrunde der laufenden Saison zehn Ligaspiele und eine Partie im Serie C-Pokal.

Adamonis wurde in jungen Jahren regelmäßig für die Jugendnationalmannschaften von Litauen einberufen. Am 19. November 2022, im Alter von 25 Jahren, feierte er gegen Estland sein Debüt für das A-Team seines Heimatlands.

Der FCS heißt Marius Adamonis herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.