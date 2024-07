Der FCH reist zum zweiten Mal ins Trainingslager nach Natz-Schabs

Von: mk

Natz-Schabs – Laktattests, sportmedizinische Untersuchungen und Fotoshootings sind bereits absolviert. Heute bricht der FHC nun nach Natz-Schabs in Südtirol auf. Bis zum Mittwoch, 10. Juli, absolvieren die FCH Profis, wie schon letztes Jahr, dort das erste Trainingslager der Sommer-Vorbereitung.

Das FCH Team gastiert dabei erneut im Hotel Jonathan in Natz. „Aufgrund der ruhigen Lage und der unmittelbaren Nähe vom Hotel zum Trainingsplatz bietet Natz-Schabs ein perfektes Umfeld für uns“, erklärt FCH Cheftrainer Frank Schmidt. „Inklusive Frühsport-Einheiten werden wir in dieser Woche oftmals dreimal täglich arbeiten – sowohl im athletischen als auch im fußballerischen Bereich.“

Neben den täglichen Trainingseinheiten in der Sportzone Laugen, dem Sportgelände des ASV Natz, wird der 1. FC Heidenheim 1846 am Samstag, 7. Juli (15.30 Uhr) dort auch ein Freundschaftsspiel gegen eine regionale Auswahl austragen.

Fanfest am 9. Juli am Vereinshaus in Natz

Ein besonderes Highlight für alle mitreisenden FCH Fans soll das Fanfest werden, welches am Dienstag, 9. Juli, abends am Vereinshaus in Natz steigt. Hier können alle Gäste und Fans die FCH Profis vor Ort erleben, die sich dabei selbstverständlich auch Zeit für Autogramme und Selfies nehmen werden.

Die Mannschaft freut sich auf den ersten Teil der Saisonvorbereitung in Südtirol und über viele FCH Fans, die vor Ort vorbeischauen wollen.