Spiel am Sonntagnachmittag

Der FCS auswärts bei Bari gefordert

Freitag, 13. Februar 2026 | 11:50 Uhr
Tait
FC Südtirol
Von: mk

Bozen/Bari – Weiter geht’s! Nach dem Auswärtsspiel in Carrara und der Heimpartie gegen Monza steht für den FC Südtirol am Sonntag, den 15. Februar das dritte Match innerhalb von neun Tagen auf dem Programm. Im Rahmen des 25. Spieltags der Serie B treffen die Weißroten um 15.00 Uhr auswärts im „Stadio San Nicola“ auf Bari.

Auch am Mittwoch bewiesen die Weißroten gegen den bis dato Tabellenzweiten Monza ihre starke Form und sicherten sich vor heimischer Kulisse einen wertvollen Punkt. Die Mannschaft von Trainer Castori überzeugte über die gesamte Spielzeit mit hohem Tempo und Intensität und kreierte gegen das Ensemble um Kapitän Pessina mehrere gefährliche Torchancen. Das 0:0 gegen Monza ist für den FCS das zweite aufeinanderfolgende torlose Unentschieden nach dem Match in Carrara. Die Weißroten sind seit sechs Partien ungeschlagen und haben in vier der letzten fünf Begegnungen zu Null gespielt. Mit insgesamt 23 Gegentreffern verfügt der FC Südtirol aktuell über die sechstbeste Defensive der Liga.

Der Gegner

Mit 21 Punkten belegt Bari derzeit den 19. Tabellenplatz. Der Traditionsverein aus Apulien wird aktuell vom erfahrenen Moreno Longo betreut, der Mitte Jänner – nach der letztjährigen Spielzeit – zu Bari zurückkehrte. Longo ist bereits der dritte Übungsleiter dieser Saison: Die Spielzeit begann unter Fabio Caserta, ehe dieser Ende November von Vincenzo Vivarini abgelöst wurde. In seinem ersten Match nach der Rückkehr feierte Longo, der überwiegend auf ein 3-4-2-1-System setzt, einen 2:1-Auswärtssieg bei Cesena. Darauf folgten Niederlagen gegen Palermo (0:3) und Mantova (2:1) sowie ein torloses Remis am Mittwoch gegen Spezia. Personell musste Bari zuletzt auf die Verteidiger Nikolaou und Dickmann, die Mittelfeldspieler Darboe und Artioli sowie Angreifer De Pieri verzichten.

Augenmerk auf

Gabriele Moncini ist mit sechs Ligatoren der erfolgreichste Torschütze in den Reihen von Bari. Der 29-jährige Mittelstürmer, der zuvor unter anderem für Brescia, Benevento, Cesena, SPAL und Cittadella auf Torjagd ging, bringt mit 210 Einsätzen und 60 Treffern in der Serie B einen bedeutenden Erfahrungsschatz mit.

Zu den gefährlichsten Offensivspielern Baris zählt seit Jahren Mehdi Dorval. Der 25-jährige Schienenspieler, der vor wenigen Wochen mit Algerien das Viertelfinale des Afrika-Cups erreichte, steuerte in der bisherigen Saison ein Tor und drei Vorlagen bei.

Im Winter-Transfermarkt sicherte sich Bari die Dienste von Tomás Esteves, einem talentierten Mittelfeldspieler aus der renommierten Akademie von Porto. Der 23-jährige Portugiese zählte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern Pisas, die den Aufstieg in die Serie A meisterten.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Bari und dem FC Südtirol wird von Herrn Luca Massimi aus der Sektion Termoli geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Thomas Miniutti (Paniago) und Mattia Pascarella (Nocera Inferiore) sowie der vierte Offizielle Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Niccolò Baroni (VAR; Florenz) und Alessandro Prontera (AVAR; Bologna).

Bezirk: Bozen

