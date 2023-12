Der FCS empfängt Como

Bozen – Auch an diesem Wochenende können die Südtiroler Fans den FCS wieder im Drusus-Stadion erleben. Am Sonntag, den 3. Dezember – im Rahmen des 15. Spieltags der Serie B – treffen Kapitän Fabian Tait und Co zuhause auf Como. Der Anstoß in der Bozner Fußballarena erfolgt um 16.15 Uhr.

Der FC Südtirol hat am Dienstag – im Nachholspiel des 3. Spieltags gegen Brescia – seine drei Partien andauernde Negativserie beendet und damit in der Tabelle einen kleinen, aber bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Punktegleich mit Pisa liegen die Weißroten nach 14 Spielen auf Rang 11 im Klassement.

Was die Personalsituation betrifft, muss Bisoli weiterhin auf die verletzten Vinetot, Siega, Kofler und Rover verzichten.

Die „Lariani“ sind seit fünf Spielen ungeschlagen und damit im Moment eines der formstärksten Teams der Liga. Como besiegte am vergangenen Wochenende Feralpisalò mit 2:1 und spielte am Dienstag (Nachholspiel) im Derby gegen Lecco 0:0. Mit 25 Punkten teilen sich die Lombarden derzeit den 3. Tabellenplatz mit Cremonese. Gecoacht wird Como vom spanischen Superstar Cesc Fabregas, der in der vergangenen Länderspielpause die Nachfolge des entlassenen Moreno Longo antrat.

Ausfälle

Daniele Baselli wurde in den Schlussminuten der Partie gegen Feralpisalò des Feldes verwiesen und vom Sportgericht für drei Spieltage gesperrt. Mittelfeldspieler Paolo Faragò ist in dieser Saison aufgrund physischer Probleme noch nicht zum Einsatz gekommen.

Cesc Fabregas begann seine Karriere als Trainer in dieser Saison mit der „Primavera“ von Como. Mit Ausnahme der Champions League gewann er als Spieler so ziemlich jeden Titel, den es zu holen gibt. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann er zwei Mal die Europameisterschaft und die WM 2010 Südafrika, wo er im Finale den Siegtreffer von Iniesta vorbereitete. Weitere internationale Titel, die Fabregas in seiner erfolgreichen Karriere gewann, sind die Club-Weltmeisterschaft und der Uefa Supercup. Mit Barcelona und Chelsea wurde er insgesamt drei Mal Landesmeister.

Schlüsselspieler

Patrick Cutrone. Der 25jährige Mittelstürmer wurde im Jugendsektor des AC Mailand ausgebildet und erzielte anschließend – in 90 Einsätzen – 27 Treffer für deren Profimannschaft. Nach seinem Abgang von den „Rossoneri“ ging Cutrone für Wolverhampton, Fiorentina, Valencia und Empoli auf Torjagd. Im Vorjahr erzielte er neun Ligatreffer für Como, in dieser Saison konnte er bereits fünf Mal einnetzen.

Simone Verdi. Auch er wurde bei Milan ausgebildet, bevor er für Teams wie den FC Turin, Bologna, Napoli und Hellas Verona stürmte. Für die „Partenopei“ kam der beidfüßige Offensivspieler auch in der Champions League und in der Europa League zum Einsatz. Seine erfolgreichste Meisterschaft spielte er im Dress von Bologna, als er in der Saison 2017/18 zehn Treffer sowie zehn Vorlagen verbuchten konnte.

Nikolas Ioannou. Der zypriotische Nationalspieler ist zwar ein gelernter Linksverteidiger, hat in der laufenden Meisterschaft aber bereits drei Treffer erzielt und weitere drei vorbereitet. Ioannou, der von 2014 bis 2019 mit Apoel Nicosia fünf Mal Landesmeister wurde, bestreitet in diesem Jahr seine dritte Saison mit Como.

Alte Bekannte

Andrea Cagnano spielte von 2021 bis 2023 für Como und absolvierte dabei insgesamt 39 Matches in der Serie B und eines im Italienpokal. Como-Verteidiger Marco Curto stand zwischen 2020 und 2023 beim FC Südtirol unter Vertrag, wo er in der Saison 2021/22 den Meistertitel in der Serie C gewann. In seinen drei Jahren in Bozen absolvierte Curto 110 Pflichtspiele für die Weißroten.

Die FCS-Bilanz gegen Como beinhaltet vier Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Mit acht Treffern ist Casiraghi dem aktuellen Torschützenkönig der Serie B, Massimo Coda (9), dicht auf den Fersen. Er ist der Mittelfeldspieler mit den meisten Toren und hat wie Benedyczak (Parma) bereits fünf Elfmeter verwandelt. Im letztjährigen Hinspiel gegen Como erzielte Casiraghi den Treffer zum 2:0, ebenfalls per Elfmeter.

Der Unparteiische

Das Match zwischen dem FC Südtirol und Como wird von Herrn Davide Di Marco aus der Sektion Ciampino geleitet. Unterstützt wird er von den Assistenten Alex Cavallina (Parma) und Antonio Severino (Campobasso) sowie vom 4. Offiziellen Mattia Drigo (Portogruaro). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Daniele Paterna (Var; Teramo) und Eugenio Abbattista (Avar; Molfetta).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Rai 1 („Tutto il calcio“), Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

13. SPIELTAG SERIE B 2023/24

Freitag, 1. Dezember

20.30 Uhr: Palermo-Catanzaro

Samstag, 2. Dezember

14.00 Uhr: Cosenza-Ternana

14.00 Uhr: Feralpisalò-Cittadella

14.00 Uhr: Modena-Reggiana

14.00 Uhr: Pisa-Cremonese

14.00 Uhr: Venedig-Ascoli

16.15 Uhr: Spezia-Parma

Sonntag, 3. Dezember

16.15 Uhr: Lecco-Bari

16.15 Uhr: FC Südtirol-Como

16.15 Uhr: Brescia-Sampdoria